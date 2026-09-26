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Комплект креплений CONDTROL Mount kit mini купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Комплект креплений CONDTROL Mount kit mini

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
Тип оборудования
крепление
Материал
пластик, металл
Особенности
магнитное, настенно-потолочное, нагрузка до 1.6 кг
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 743325
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Характеристики

Бренд
Condtrol
Тип товара
Комплектующие
Тип оборудования
крепление
Материал
пластик, металл
Особенности
магнитное, настенно-потолочное, нагрузка до 1.6 кг
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х12х5
Вес, г.
480

Описание товара Комплект креплений CONDTROL Mount kit mini

Многофункциональный крепежный набор для быстрой и точной фиксации компактных лазерных уровней весом до 1.6 кг. Включает в себя магнитный держатель с резьбой 1/4", металлический зажим-прищепку и специальный ремешок. Позволяет надежно монтировать нивелиры на металлических профилях, трубах, деревянных балках, элементах подвесного потолка или саморезах. Продуманная конструкция обеспечивает гибкую регулировку положения прибора на объекте, существенно облегчая процесс разметки внутри помещений.

Отзывы о товаре Комплект креплений CONDTROL Mount kit mini




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Характеристики
Бренд
Condtrol
Тип товара
Комплектующие
Тип оборудования
крепление
Материал
пластик, металл
Особенности
магнитное, настенно-потолочное, нагрузка до 1.6 кг
Страна производитель
Китай
Описание
Многофункциональный крепежный набор для быстрой и точной фиксации компактных лазерных уровней весом до 1.6 кг. Включает в себя магнитный держатель с резьбой 1/4", металлический зажим-прищепку и специальный ремешок. Позволяет надежно монтировать нивелиры на металлических профилях, трубах, деревянных балках, элементах подвесного потолка или саморезах. Продуманная конструкция обеспечивает гибкую регулировку положения прибора на объекте, существенно облегчая процесс разметки внутри помещений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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