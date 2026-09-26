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Алюминиевая направляющая для дисковых пил SKIL CRT0702 (2X700mm) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Алюминиевая направляющая для дисковых пил SKIL CRT0702 (2X700mm)

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Алюминиевая направляющая для дисковых пил SKIL CRT0702 (2X700mm) - фото 1
Алюминиевая направляющая для дисковых пил SKIL CRT0702 (2X700mm) - фото 2
Алюминиевая направляющая для дисковых пил SKIL CRT0702 (2X700mm) - фото 3
Алюминиевая направляющая для дисковых пил SKIL CRT0702 (2X700mm) - фото 4
Алюминиевая направляющая для дисковых пил SKIL CRT0702 (2X700mm) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для пил
Длина, мм
700
Комплектация
направляющие, крепеж.
  • Алюминиевая направляющая для дисковых пил SKIL CRT0702 (2X700mm) - фото 1
  • Алюминиевая направляющая для дисковых пил SKIL CRT0702 (2X700mm) - фото 2
  • Алюминиевая направляющая для дисковых пил SKIL CRT0702 (2X700mm) - фото 3
  • Алюминиевая направляющая для дисковых пил SKIL CRT0702 (2X700mm) - фото 4
  • Алюминиевая направляющая для дисковых пил SKIL CRT0702 (2X700mm) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 743278
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Характеристики

Бренд
Skil
Назначение
для пил
Материал
алюминий
Длина, мм
700
Количество предметов в комплекте
2
Комплектация
направляющие, крепеж.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
79х16х3
Вес, кг.
1.91

Описание товара Алюминиевая направляющая для дисковых пил SKIL CRT0702 (2X700mm)

Алюминевая шина состоящая из 2-частей, макс длина 1400мм, поджодит к циркулярным пилам CR5440 Аккумуляторная дисковая циркулярная пила SKIL , CR6413 Аккумуляторная дисковая циркулярная пила SKIL



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Отзывы о товаре Алюминиевая направляющая для дисковых пил SKIL CRT0702 (2X700mm)




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Характеристики
Бренд
Skil
Назначение
для пил
Материал
алюминий
Длина, мм
700
Количество предметов в комплекте
2
Комплектация
направляющие, крепеж.
Страна производитель
Китай
Описание
Алюминевая шина состоящая из 2-частей, макс длина 1400мм, поджодит к циркулярным пилам CR5440 Аккумуляторная дисковая циркулярная пила SKIL , CR6413 Аккумуляторная дисковая циркулярная пила SKIL


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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