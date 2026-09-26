Алюминиевая направляющая для дисковых пил SKIL CRT0702 (2X700mm)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для пил
Длина, мм
700
Комплектация
направляющие, крепеж.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 743278
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Назначение
для пил
Материал
алюминий
Длина, мм
700
Количество предметов в комплекте
2
Комплектация
направляющие, крепеж.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
79х16х3
Вес, кг.
1.91
Описание товара Алюминиевая направляющая для дисковых пил SKIL CRT0702 (2X700mm)
Алюминевая шина состоящая из 2-частей, макс длина 1400мм, поджодит к циркулярным пилам CR5440 Аккумуляторная дисковая циркулярная пила SKIL , CR6413 Аккумуляторная дисковая циркулярная пила SKIL
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 7 620 руб.1905 руб. в СплитСтрубцина Kraftool KRAFTFLEX MFS-200-400 32807, 200-400 мм, 4 шт...
-
В наличииЦена 7 900 руб.1975 руб. в СплитБур по бетону Matrix 71366, 45 х 1500 мм, SDS MAX c крестовой пл...
-
В наличииЦена 8 030 руб.2008 руб. в СплитПроломной бур Matrix 712458, 45 х 800 мм, SDS MAX
-
В наличииЦена 8 530 руб.2133 руб. в СплитНаправляющая шина ЗУБР ППШ-300 32332-3, 3000 мм
-
В наличииЦена 8 790 руб.2198 руб. в СплитШкурка на тканевой основе Matrix 75290, P 100, 1000 мм х 20 м, в...
-
В наличииЦена 8 970 руб.2243 руб. в СплитПроломной бур Matrix 712459, 45 х 1000 мм, SDS MAX
-
В наличииЦена 9 010 руб.2253 руб. в СплитНабор сверл по металлу Matrix 723230, 1-13 мм, 230 шт., HSS, в м...
-
В наличииЦена 9 130 руб.2283 руб. в СплитШкурка на тканевой основе Matrix 75296, P 240, 1000 мм х 20 м, в...
-
В наличииЦена 9 290 руб.2323 руб. в СплитШкурка на тканевой основе Matrix 75294, P 180, 1000 мм х 20 м, в...
-
В наличииЦена 9 590 руб.2398 руб. в СплитШкурка водостойкая на тканевой основе MATRIX, 1 ? 20 м, P60, 752...
-
В наличииЦена 9 640 руб.2410 руб. в СплитШкурка на тканевой основе Matrix 75292, P 120, 1000 мм х 20 м, в...
-
В наличииЦена 9 810 руб.2453 руб. в СплитШкурка на тканевой основе Matrix 75282, P 40, 1000 мм х 20 м, во...
Бренд
Назначение
для пил
Материал
алюминий
Длина, мм
700
Количество предметов в комплекте
2
Комплектация
направляющие, крепеж.
Страна производитель
Китай
Алюминевая шина состоящая из 2-частей, макс длина 1400мм, поджодит к циркулярным пилам CR5440 Аккумуляторная дисковая циркулярная пила SKIL , CR6413 Аккумуляторная дисковая циркулярная пила SKIL
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Алюминиевая направляющая для дисковых пил SKIL CRT0702 (2X700mm) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Алюминиевая направляющая для дисковых пил SKIL CRT0702 (2X700mm)