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Пильное полотно для аллигаторной пилы DeWalt DT2965-QZ купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пильное полотно для аллигаторной пилы DeWalt DT2965-QZ

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Пильное полотно для аллигаторной пилы DeWalt DT2965-QZ
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для пил
Материал назначения
Бетон
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722692
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Характеристики

Бренд
deWalt
Назначение
для пил
Материал назначения
Бетон
Дополнительно
общая длина 528 мм
Габариты (ВxГxШ), мм
528x10x5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х5х1
Вес, г.
140

Описание товара Пильное полотно для аллигаторной пилы DeWalt DT2965-QZ

Лезвия имеют зубья HM для оптимального функционирования специальной пилы DEWALT



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Отзывы о товаре Пильное полотно для аллигаторной пилы DeWalt DT2965-QZ




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Характеристики
Бренд
deWalt
Назначение
для пил
Материал назначения
Бетон
Дополнительно
общая длина 528 мм
Габариты (ВxГxШ), мм
528x10x5
Страна производитель
Китай
Описание
Лезвия имеют зубья HM для оптимального функционирования специальной пилы DEWALT


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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