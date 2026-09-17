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Направляющая шина Kraftool KRAFTFLEX FS-3000 32432-3, 3000 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Направляющая шина Kraftool KRAFTFLEX FS-3000 32432-3, 3000 мм

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Направляющая шина Kraftool KRAFTFLEX FS-3000 32432-3, 3000 мм - фото 1
Направляющая шина Kraftool KRAFTFLEX FS-3000 32432-3, 3000 мм - фото 2
Направляющая шина Kraftool KRAFTFLEX FS-3000 32432-3, 3000 мм - фото 3
Направляющая шина Kraftool KRAFTFLEX FS-3000 32432-3, 3000 мм - фото 4
Направляющая шина Kraftool KRAFTFLEX FS-3000 32432-3, 3000 мм - фото 5
Направляющая шина Kraftool KRAFTFLEX FS-3000 32432-3, 3000 мм - фото 6
Направляющая шина Kraftool KRAFTFLEX FS-3000 32432-3, 3000 мм - фото 7
Направляющая шина Kraftool KRAFTFLEX FS-3000 32432-3, 3000 мм - фото 8
Направляющая шина Kraftool KRAFTFLEX FS-3000 32432-3, 3000 мм - фото 9
Направляющая шина Kraftool KRAFTFLEX FS-3000 32432-3, 3000 мм - фото 10
Направляющая шина Kraftool KRAFTFLEX FS-3000 32432-3, 3000 мм - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оснастка
Назначение
для лобзиков, для пил
Материал назначения
универсальный
Диаметр, мм
3000
Длина, мм
3000
Ширина, мм
185
Комплектация
Направляющая шина - 1шт.
  • Направляющая шина Kraftool KRAFTFLEX FS-3000 32432-3, 3000 мм - фото 1
  • Направляющая шина Kraftool KRAFTFLEX FS-3000 32432-3, 3000 мм - фото 2
  • Направляющая шина Kraftool KRAFTFLEX FS-3000 32432-3, 3000 мм - фото 3
  • Направляющая шина Kraftool KRAFTFLEX FS-3000 32432-3, 3000 мм - фото 4
  • Направляющая шина Kraftool KRAFTFLEX FS-3000 32432-3, 3000 мм - фото 5
  • Направляющая шина Kraftool KRAFTFLEX FS-3000 32432-3, 3000 мм - фото 6
  • Направляющая шина Kraftool KRAFTFLEX FS-3000 32432-3, 3000 мм - фото 7
  • Направляющая шина Kraftool KRAFTFLEX FS-3000 32432-3, 3000 мм - фото 8
  • Направляющая шина Kraftool KRAFTFLEX FS-3000 32432-3, 3000 мм - фото 9
  • Направляющая шина Kraftool KRAFTFLEX FS-3000 32432-3, 3000 мм - фото 10
  • Направляющая шина Kraftool KRAFTFLEX FS-3000 32432-3, 3000 мм - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 090 руб. 
Начислим 178 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742365
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Направляющая шина Kraftool KRAFTFLEX FS-3000 32432-3, 3000 мм
11 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Оснастка
Назначение
для лобзиков, для пил
Материал
Алюминиевый профилированный корпус
Материал назначения
универсальный
Диаметр, мм
3000
Длина, мм
3000
Ширина, мм
185
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Направляющая шина - 1шт.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х14х4
Вес, кг.
1.3

Описание товара Направляющая шина Kraftool KRAFTFLEX FS-3000 32432-3, 3000 мм

Универсальные профессиональные направляющие шины для большинства видов погружных пил и лобзиков. Незаменимый инструмент для получения высочайшего качества обработки деталей, необходимый как новичку, так и профессионалу!



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Отзывы о товаре Направляющая шина Kraftool KRAFTFLEX FS-3000 32432-3, 3000 мм




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Оснастка
Назначение
для лобзиков, для пил
Материал
Алюминиевый профилированный корпус
Материал назначения
универсальный
Диаметр, мм
3000
Длина, мм
3000
Ширина, мм
185
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Направляющая шина - 1шт.
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальные профессиональные направляющие шины для большинства видов погружных пил и лобзиков. Незаменимый инструмент для получения высочайшего качества обработки деталей, необходимый как новичку, так и профессионалу!


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Направляющая шина Kraftool KRAFTFLEX FS-3000 32432-3, 3000 мм - данный товар вы можете купить по цене 11090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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