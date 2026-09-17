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Струбцина Kraftool KRAFTFLEX MFS-400-700 32808, 400-700 мм, 4 шт., 4шт, Шаблон фрезерный в комплекте купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Струбцина Kraftool KRAFTFLEX MFS-400-700 32808, 400-700 мм, 4 шт., 4шт, Шаблон фрезерный в комплекте

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Струбцина Kraftool KRAFTFLEX MFS-400-700 32808, 400-700 мм, 4 шт., 4шт, Шаблон фрезерный в комплекте - фото 1
Струбцина Kraftool KRAFTFLEX MFS-400-700 32808, 400-700 мм, 4 шт., 4шт, Шаблон фрезерный в комплекте - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оснастка
Материал назначения
универсальный
Минимальный диаметр, мм
400
Максимальный диаметр, мм
700
Длина, мм
700
Ширина, мм
120
Комплектация
Шаблон фрезерный 400-700 мм, 4шт, с 2 упорами
  • Струбцина Kraftool KRAFTFLEX MFS-400-700 32808, 400-700 мм, 4 шт., 4шт, Шаблон фрезерный в комплекте - фото 1
  • Струбцина Kraftool KRAFTFLEX MFS-400-700 32808, 400-700 мм, 4 шт., 4шт, Шаблон фрезерный в комплекте - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 180 руб. 
Начислим 163 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742328
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Струбцина Kraftool KRAFTFLEX MFS-400-700 32808, 400-700 мм, 4 шт., 4шт, Шаблон фрезерный в комплекте
10 180 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Оснастка
Материал
сталь, пластик
Материал назначения
универсальный
Минимальный диаметр, мм
400
Максимальный диаметр, мм
700
Длина, мм
700
Ширина, мм
120
Количество предметов в комплекте
4
Комплектация
Шаблон фрезерный 400-700 мм, 4шт, с 2 упорами
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
71х12х12
Вес, кг.
4.5

Описание товара Струбцина Kraftool KRAFTFLEX MFS-400-700 32808, 400-700 мм, 4 шт., 4шт, Шаблон фрезерный в комплекте

Шаблон фрезерный для профессионального использования на монтажном столе KRAFTFLEX MFS-400-700 32808. Применение: Для формирования заданых размеров профиля под работу фрезой на монтажном столе . Шаблон фрезерный KRAFTOOL 32808 предназначен для формирования заданных размеров профиля под работу фрезой на монтажном столе. Профиль с разметкой из авиационного алюминия. Инструмент для сборки в комплекте. Возможность объединять несколько наборов вместе.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Струбцина Kraftool KRAFTFLEX MFS-400-700 32808, 400-700 мм, 4 шт., 4шт, Шаблон фрезерный в комплекте




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Оснастка
Материал
сталь, пластик
Материал назначения
универсальный
Минимальный диаметр, мм
400
Максимальный диаметр, мм
700
Длина, мм
700
Ширина, мм
120
Количество предметов в комплекте
4
Комплектация
Шаблон фрезерный 400-700 мм, 4шт, с 2 упорами
Страна производитель
Китай
Описание
Шаблон фрезерный для профессионального использования на монтажном столе KRAFTFLEX MFS-400-700 32808. Применение: Для формирования заданых размеров профиля под работу фрезой на монтажном столе . Шаблон фрезерный KRAFTOOL 32808 предназначен для формирования заданных размеров профиля под работу фрезой на монтажном столе. Профиль с разметкой из авиационного алюминия. Инструмент для сборки в комплекте. Возможность объединять несколько наборов вместе.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Струбцина Kraftool KRAFTFLEX MFS-400-700 32808, 400-700 мм, 4 шт., 4шт, Шаблон фрезерный в комплекте - стоимость товара 10180 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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