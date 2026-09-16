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Пильное полотно для аллигаторной пилы DeWalt DT2964-QZ купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пильное полотно для аллигаторной пилы DeWalt DT2964-QZ

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Пильное полотно для аллигаторной пилы DeWalt DT2964-QZ
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для пил
Материал назначения
Камень, Для бетона, Для кирпича
Комплектация
пильное полотно, упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722691
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Характеристики

Бренд
deWalt
Назначение
для пил
Материал назначения
Камень, Для бетона, Для кирпича
Дополнительно
общая длина 425 мм
Комплектация
пильное полотно, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
640x45x10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х5х1
Вес, г.
230

Описание товара Пильное полотно для аллигаторной пилы DeWalt DT2964-QZ

Пильное полотно Dewalt DT 2964 используется со следующими пилами Alligator: DW 392/393/394 до 2012 года выпуска. Данное полотно имеет твердосплавные напаянные зубья и подходит для работ по кирпичу с вертикальными пустотами (например, POROTON, POROTHERM, UNIPOR) до класса прочности 12 Н/мм2, пористому бетону, гипсу и Yali-камню.



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Отзывы о товаре Пильное полотно для аллигаторной пилы DeWalt DT2964-QZ




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Характеристики
Бренд
deWalt
Назначение
для пил
Материал назначения
Камень, Для бетона, Для кирпича
Дополнительно
общая длина 425 мм
Комплектация
пильное полотно, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
640x45x10
Страна производитель
Китай
Описание
Пильное полотно Dewalt DT 2964 используется со следующими пилами Alligator: DW 392/393/394 до 2012 года выпуска. Данное полотно имеет твердосплавные напаянные зубья и подходит для работ по кирпичу с вертикальными пустотами (например, POROTON, POROTHERM, UNIPOR) до класса прочности 12 Н/мм2, пористому бетону, гипсу и Yali-камню.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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