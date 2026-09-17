Шкурка на тканевой основе Matrix 75294, P 180, 1000 мм х 20 м, водостойкая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Крепление
зажим
Зернистость, P
180
Длина, мм
20000
Ширина, мм
1000
Комплектация
Шкурка - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 290 руб.
В наличии
Код товара: 746759
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
9 290 руб.
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Характеристики
Бренд
Назначение
для шлифмашин
Крепление
зажим
Зернистость, P
180
Длина, мм
20000
Ширина, мм
1000
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Шкурка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.03х0.16х0.16
Вес, кг.
16
Описание товара Шкурка на тканевой основе Matrix 75294, P 180, 1000 мм х 20 м, водостойкая
Шкурка на тканевой основе Matrix 75294, P 180, 1000 мм х 20 м, водостойкая
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Бренд
Назначение
для шлифмашин
Крепление
зажим
Зернистость, P
180
Длина, мм
20000
Ширина, мм
1000
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Шкурка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Шкурка на тканевой основе Matrix 75294, P 180, 1000 мм х 20 м, водостойкая
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Шкурка на тканевой основе Matrix 75294, P 180, 1000 мм х 20 м, водостойкая – стоимость товара 9290 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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