Алмазная коронка Bosch d 83мм Dry Speed 2.608.587.135
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Кирпич, Камень, Керамика
Комплектация
коронка, упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 610 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 710192
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Характеристики
Бренд
Страна производства
Корея
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Кирпич, Камень, Керамика
Дополнительно
рабочая длина 35 мм
Комплектация
коронка, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
110x130x110
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х11х11
Вес, г.
300
Описание товара Алмазная коронка Bosch d 83мм Dry Speed 2.608.587.135
Алмазная коронка Dry Speed обеспечивает долгий срок службы при сухом сверлении твердой керамики. Высококлассные алмазы обеспечивают очень высокие скорости сверления, а технология вакуумной пайки гарантирует долгий срок службы. Изделие предназначено для плитки — от мягкой настенной плитки до очень твердой напольной плитки, например из каменной керамики. Подходит для угловых шлифовальных машин.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Бренд
Страна производства
Корея
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Кирпич, Камень, Керамика
Дополнительно
рабочая длина 35 мм
Комплектация
коронка, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
110x130x110
Страна производитель
Китай
Алмазная коронка Dry Speed обеспечивает долгий срок службы при сухом сверлении твердой керамики. Высококлассные алмазы обеспечивают очень высокие скорости сверления, а технология вакуумной пайки гарантирует долгий срок службы. Изделие предназначено для плитки — от мягкой настенной плитки до очень твердой напольной плитки, например из каменной керамики. Подходит для угловых шлифовальных машин.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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