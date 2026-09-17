Проломной бур Matrix 712458, 45 х 800 мм, SDS MAX
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для перфораторов
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Диаметр, мм
45
Длина, мм
800
Комплектация
Бур sds max - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 030 руб.
В наличии
Код товара: 745798
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
8 030 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Назначение
для перфораторов
Материал
легированная сталь 40Х, сверхтвердый сплав ВК8
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Диаметр, мм
45
Длина, мм
800
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Бур sds max - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
89х5х5
Вес, кг.
2.38
Описание товара Проломной бур Matrix 712458, 45 х 800 мм, SDS MAX
Проломной бур Matrix 712458 с хвостовиком SDS MAX позволяет получать сквозные отверстия диаметром 4,5 см и длиной 80 см в стенах из кирпича и бетона, полах, перекрытиях. Применяется совместно с высокомощными перфораторами SDS Max. Оптимален для прокладки газо- и водопровода, электрических коммуникаций, магистралей кондиционеров.
Преимущества
- Максимальная прочность и долговечность — тело бура изготовлено из легированной стали 40Х, режущая пластина выполнена из сверхтвердого сплава ВК8 80-90 HRC с добавлением кобальта.
- Эффективная работа — особая конструкция рабочей головки позволяет проходить армированный бетон без риска деформации бура.
- Высокое качество сверления — цельная конструкция оснастки позволяет минимизировать радиальное и торцевое биение в процессе работы, что исключает отклонение бура от заданной оси.
- Увеличенная производительность — глубокие спиральные канавки эффективно отводят шлам, обеспечивая высокую скорость работы независимо от глубины сверления.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 7 760 руб.1940 руб. в СплитНаправляющая шина ЗУБР ППШ-300 32332-3, 3000 мм
-
В наличииЦена 7 900 руб.1975 руб. в СплитБур по бетону Matrix 71366, 45 х 1500 мм, SDS MAX c крестовой пл...
-
В наличииЦена 8 790 руб.2198 руб. в СплитШкурка на тканевой основе Matrix 75290, P 100, 1000 мм х 20 м, в...
-
В наличииЦена 8 970 руб.2243 руб. в СплитПроломной бур Matrix 712459, 45 х 1000 мм, SDS MAX
-
В наличииЦена 9 010 руб.2253 руб. в СплитНабор сверл по металлу Matrix 723230, 1-13 мм, 230 шт., HSS, в м...
-
В наличииЦена 9 290 руб.2323 руб. в СплитШкурка на тканевой основе Matrix 75294, P 180, 1000 мм х 20 м, в...
-
В наличииЦена 9 590 руб.2398 руб. в СплитШкурка водостойкая на тканевой основе MATRIX, 1 ? 20 м, P60, 752...
-
В наличииЦена 9 640 руб.2410 руб. в СплитШкурка на тканевой основе Matrix 75292, P 120, 1000 мм х 20 м, в...
-
В наличииЦена 9 810 руб.2453 руб. в СплитШкурка на тканевой основе Matrix 75282, P 40, 1000 мм х 20 м, во...
-
В наличииЦена 9 840 руб.2460 руб. в СплитПроломной бур Matrix 712558, 55 х 800 мм, SDS MAX
-
В наличииЦена 9 850 руб.2463 руб. в СплитПроломной бур Matrix 712686, 68 х 600 мм, SDS MAX
-
В наличииЦена 10 180 руб.2545 руб. в СплитСтрубцина Kraftool KRAFTFLEX MFS-400-700 32808, 400-700 мм, 4 шт...
Бренд
Назначение
для перфораторов
Материал
легированная сталь 40Х, сверхтвердый сплав ВК8
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Диаметр, мм
45
Длина, мм
800
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Бур sds max - 1 шт
Страна производитель
Китай
Проломной бур Matrix 712458 с хвостовиком SDS MAX позволяет получать сквозные отверстия диаметром 4,5 см и длиной 80 см в стенах из кирпича и бетона, полах, перекрытиях. Применяется совместно с высокомощными перфораторами SDS Max. Оптимален для прокладки газо- и водопровода, электрических коммуникаций, магистралей кондиционеров.
Преимущества
- Максимальная прочность и долговечность — тело бура изготовлено из легированной стали 40Х, режущая пластина выполнена из сверхтвердого сплава ВК8 80-90 HRC с добавлением кобальта.
- Эффективная работа — особая конструкция рабочей головки позволяет проходить армированный бетон без риска деформации бура.
- Высокое качество сверления — цельная конструкция оснастки позволяет минимизировать радиальное и торцевое биение в процессе работы, что исключает отклонение бура от заданной оси.
- Увеличенная производительность — глубокие спиральные канавки эффективно отводят шлам, обеспечивая высокую скорость работы независимо от глубины сверления.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Проломной бур Matrix 712458, 45 х 800 мм, SDS MAX – стоимость товара 8030 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Проломной бур Matrix 712458, 45 х 800 мм, SDS MAX