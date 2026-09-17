Аккумуляторная батарея SKIL BY5196 (4Ач)
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Характеристики
Описание товара Аккумуляторная батарея SKIL BY5196 (4Ач)
Аккумуляторная батарея SKIL BY5196 с технологией PWRCORE и ACTIVCELL обеспечивает стабильную работу ваших электроинструментов. Благодаря инновационной системе терморегуляции батарея сохраняет оптимальную температуру, что увеличивает время работы и общий срок службы. Совместима со всеми инструментами SKIL на 20 В , что делает её универсальным решением для профессионального и бытового использования. Встроенные светодиодные индикаторы отображают уровень заряда, поэтому вы всегда будете знать, сколько энергии осталось. Ключевые особенности: Высокая ёмкость 4 А·ч — обеспечивает продолжительную работу без частых подзарядок. Стабильное напряжение 20 В — гарантирует мощную и бесперебойную работу инструментов. Технология PWRCORE с ACTIVCELL — продлевает срок службы батареи за счёт эффективного управления температурой. Светодиодный индикатор заряда — позволяет контролировать уровень оставшейся энергии. Универсальная совместимость — подходит для всех инструментов SKIL с напряжением 20 В.
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