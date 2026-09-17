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Аккумуляторная батарея SKIL BY5196 (4Ач) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аккумуляторная батарея SKIL BY5196 (4Ач)

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Аккумуляторная батарея SKIL BY5196 (4Ач) - фото 1
Аккумуляторная батарея SKIL BY5196 (4Ач) - фото 2
Аккумуляторная батарея SKIL BY5196 (4Ач) - фото 3
Аккумуляторная батарея SKIL BY5196 (4Ач) - фото 4
Аккумуляторная батарея SKIL BY5196 (4Ач) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
4
Напряжение, В
20
  • Аккумуляторная батарея SKIL BY5196 (4Ач) - фото 1
  • Аккумуляторная батарея SKIL BY5196 (4Ач) - фото 2
  • Аккумуляторная батарея SKIL BY5196 (4Ач) - фото 3
  • Аккумуляторная батарея SKIL BY5196 (4Ач) - фото 4
  • Аккумуляторная батарея SKIL BY5196 (4Ач) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 950 руб. 
Начислим 412 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743248
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Аккумуляторная батарея SKIL BY5196 (4Ач)
6 950 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Skil
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
4
Напряжение, В
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х8х7
Вес, г.
700

Описание товара Аккумуляторная батарея SKIL BY5196 (4Ач)

Аккумуляторная батарея SKIL BY5196 с технологией PWRCORE и ACTIVCELL обеспечивает стабильную работу ваших электроинструментов. Благодаря инновационной системе терморегуляции батарея сохраняет оптимальную температуру, что увеличивает время работы и общий срок службы. Совместима со всеми инструментами SKIL на 20 В , что делает её универсальным решением для профессионального и бытового использования. Встроенные светодиодные индикаторы отображают уровень заряда, поэтому вы всегда будете знать, сколько энергии осталось. Ключевые особенности: Высокая ёмкость 4 А·ч — обеспечивает продолжительную работу без частых подзарядок. Стабильное напряжение 20 В — гарантирует мощную и бесперебойную работу инструментов. Технология PWRCORE с ACTIVCELL — продлевает срок службы батареи за счёт эффективного управления температурой. Светодиодный индикатор заряда — позволяет контролировать уровень оставшейся энергии. Универсальная совместимость — подходит для всех инструментов SKIL с напряжением 20 В.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Аккумуляторная батарея SKIL BY5196 (4Ач)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Skil
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
4
Напряжение, В
20
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторная батарея SKIL BY5196 с технологией PWRCORE и ACTIVCELL обеспечивает стабильную работу ваших электроинструментов. Благодаря инновационной системе терморегуляции батарея сохраняет оптимальную температуру, что увеличивает время работы и общий срок службы. Совместима со всеми инструментами SKIL на 20 В , что делает её универсальным решением для профессионального и бытового использования. Встроенные светодиодные индикаторы отображают уровень заряда, поэтому вы всегда будете знать, сколько энергии осталось. Ключевые особенности: Высокая ёмкость 4 А·ч — обеспечивает продолжительную работу без частых подзарядок. Стабильное напряжение 20 В — гарантирует мощную и бесперебойную работу инструментов. Технология PWRCORE с ACTIVCELL — продлевает срок службы батареи за счёт эффективного управления температурой. Светодиодный индикатор заряда — позволяет контролировать уровень оставшейся энергии. Универсальная совместимость — подходит для всех инструментов SKIL с напряжением 20 В.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аккумуляторная батарея SKIL BY5196 (4Ач) - купить по цене 6950 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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