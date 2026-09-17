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Арматурные клещи Kraftool Power Cut 22251, 300 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Арматурные клещи Kraftool Power Cut 22251, 300

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Арматурные клещи Kraftool Power Cut 22251, 300 - фото 1
Арматурные клещи Kraftool Power Cut 22251, 300 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Арматурные клещи Kraftool Power Cut 22251, 300 - фото 1
  • Арматурные клещи Kraftool Power Cut 22251, 300 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 680 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742597
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Арматурные клещи Kraftool Power Cut 22251, 300
1 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип бокореза
диагональные/боковые
Цвет рукояток
черный
С возвратной пружиной
Да
Рычажные
Да
Материал губок
CrV
Максимальный диаметр прутка
40
Рукоятки-чехлы
нет
Материал рукояток-чехлов
трехкомпонентные
Длина, мм
300
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х7х3
Вес, г.
551

Описание товара Арматурные клещи Kraftool Power Cut 22251, 300

Мощные диагональные кусачки Kraftool длиной 300 мм легко справляются даже с прутком толщиной до 40 мм. Изготовленные из качественной CrV-стали, они обещают долгий срок службы и высокую надежность на каждом этапе работы. Рычажной механизм в сочетании с возвратной пружиной обеспечивает плавный и уверенный рез — вы не устанете даже после длительного использования. Трехкомпонентные рукоятки без чехлов удобно ложатся в руку, а строгий чёрный цвет добавляет инструменту профессиональный вид. Это отличный выбор для тех, кто ценит практичность и эффективность в инструменте.



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Отзывы о товаре Арматурные клещи Kraftool Power Cut 22251, 300




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип бокореза
диагональные/боковые
Цвет рукояток
черный
С возвратной пружиной
Да
Рычажные
Да
Материал губок
CrV
Максимальный диаметр прутка
40
Рукоятки-чехлы
нет
Материал рукояток-чехлов
трехкомпонентные
Длина, мм
300
Страна производитель
Китай
Описание
Мощные диагональные кусачки Kraftool длиной 300 мм легко справляются даже с прутком толщиной до 40 мм. Изготовленные из качественной CrV-стали, они обещают долгий срок службы и высокую надежность на каждом этапе работы. Рычажной механизм в сочетании с возвратной пружиной обеспечивает плавный и уверенный рез — вы не устанете даже после длительного использования. Трехкомпонентные рукоятки без чехлов удобно ложатся в руку, а строгий чёрный цвет добавляет инструменту профессиональный вид. Это отличный выбор для тех, кто ценит практичность и эффективность в инструменте.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Арматурные клещи Kraftool Power Cut 22251, 300 - стоимость товара 1680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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