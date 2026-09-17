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Строительный лом Kraftool 21809-150_z01, 1500 / 25 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Строительный лом Kraftool 21809-150_z01, 1500 / 25 мм

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Строительный лом Kraftool 21809-150_z01, 1500 / 25 мм - фото 1
Строительный лом Kraftool 21809-150_z01, 1500 / 25 мм - фото 2
Строительный лом Kraftool 21809-150_z01, 1500 / 25 мм - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Лом
Класс товара
полупрофессиональный
Форма бойка
шестигранный
  • Строительный лом Kraftool 21809-150_z01, 1500 / 25 мм - фото 1
  • Строительный лом Kraftool 21809-150_z01, 1500 / 25 мм - фото 2
  • Строительный лом Kraftool 21809-150_z01, 1500 / 25 мм - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 590 руб. 
Начислим 74 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742568
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Строительный лом Kraftool 21809-150_z01, 1500 / 25 мм
4 590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Лом
Класс товара
полупрофессиональный
Форма бойка
шестигранный
Тип сечения
шестигранник
Материал инструмента
сталь
Длина, мм
1500
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.58х0.1х0.06
Вес, кг.
6.6

Описание товара Строительный лом Kraftool 21809-150_z01, 1500 / 25 мм

Лом KRAFTOOL 21809-150_z01, предназначен для демонтажа различных механизмов, конструкций, деталей. Изготовлен из специальной легированной стали. Рабочие поверхности закалены.



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Отзывы о товаре Строительный лом Kraftool 21809-150_z01, 1500 / 25 мм




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Лом
Класс товара
полупрофессиональный
Форма бойка
шестигранный
Тип сечения
шестигранник
Материал инструмента
сталь
Длина, мм
1500
Страна производитель
Китай
Описание
Лом KRAFTOOL 21809-150_z01, предназначен для демонтажа различных механизмов, конструкций, деталей. Изготовлен из специальной легированной стали. Рабочие поверхности закалены.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Строительный лом Kraftool 21809-150_z01, 1500 / 25 мм - по цене 4590 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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