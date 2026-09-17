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Монтажный лом Kraftool Grand 21801-150, 1500 / 25 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монтажный лом Kraftool Grand 21801-150, 1500 / 25 мм

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Монтажный лом Kraftool Grand 21801-150, 1500 / 25 мм - фото 1
Монтажный лом Kraftool Grand 21801-150, 1500 / 25 мм - фото 2
Монтажный лом Kraftool Grand 21801-150, 1500 / 25 мм - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Лом
Класс товара
полупрофессиональный
Форма бойка
шестигранный
  • Монтажный лом Kraftool Grand 21801-150, 1500 / 25 мм - фото 1
  • Монтажный лом Kraftool Grand 21801-150, 1500 / 25 мм - фото 2
  • Монтажный лом Kraftool Grand 21801-150, 1500 / 25 мм - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 470 руб. 
Начислим 72 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742562
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Монтажный лом Kraftool Grand 21801-150, 1500 / 25 мм
4 470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Лом
Класс товара
полупрофессиональный
Форма бойка
шестигранный
Тип сечения
шестигранник
Длина, мм
1500
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.56х0.08х0.07
Вес, кг.
6.18

Описание товара Монтажный лом Kraftool Grand 21801-150, 1500 / 25 мм

Монтажный лом KRAFTOOL Grand 21801-150 предназначен для демонтажа различных механизмов, конструкций, деталей. Имеет шестигранную форму корпуса, который выдерживает высокие нагрузки. Лом сделан из высококачественной инструментальной стали 65Mn. Отличается высокой прочностью и долговечностью благодаря закалке рабочих частей.



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Отзывы о товаре Монтажный лом Kraftool Grand 21801-150, 1500 / 25 мм




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Лом
Класс товара
полупрофессиональный
Форма бойка
шестигранный
Тип сечения
шестигранник
Длина, мм
1500
Страна производитель
Китай
Описание
Монтажный лом KRAFTOOL Grand 21801-150 предназначен для демонтажа различных механизмов, конструкций, деталей. Имеет шестигранную форму корпуса, который выдерживает высокие нагрузки. Лом сделан из высококачественной инструментальной стали 65Mn. Отличается высокой прочностью и долговечностью благодаря закалке рабочих частей.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монтажный лом Kraftool Grand 21801-150, 1500 / 25 мм - стоимость товара 4470 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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