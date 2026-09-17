Кувалда Kraftool KRAFTBUILT 2006-4, 900 мм, 4кг
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип инструмента
Кувалда
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
круглый
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
фибергласс (стеклопластик)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 470 руб.
В наличии
Код товара: 742540
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 470 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип инструмента
Кувалда
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
круглый
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
фибергласс (стеклопластик)
Длина, мм
914
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
91х16х7
Вес, кг.
4.79
Описание товара Кувалда Kraftool KRAFTBUILT 2006-4, 900 мм, 4кг
Профессиональный ударный инструмент, изготовленный специально для высоких нагрузок, обладает высокой надежностью и увеличенным сроком службы.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип инструмента
Кувалда
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
круглый
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
фибергласс (стеклопластик)
Длина, мм
914
Страна производитель
Китай
Профессиональный ударный инструмент, изготовленный специально для высоких нагрузок, обладает высокой надежностью и увеличенным сроком службы.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Кувалда Kraftool KRAFTBUILT 2006-4, 900 мм, 4кг - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4470 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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