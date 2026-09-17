Top.Mail.Ru
Стальная наковальня ЗУБР 32620-5, 5 кг купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Стальная наковальня ЗУБР 32620-5, 5 кг

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Стальная наковальня ЗУБР 32620-5, 5 кг - фото 1
Стальная наковальня ЗУБР 32620-5, 5 кг - фото 2
Стальная наковальня ЗУБР 32620-5, 5 кг - фото 3
Стальная наковальня ЗУБР 32620-5, 5 кг - фото 4
Стальная наковальня ЗУБР 32620-5, 5 кг - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Наковальня
Класс товара
профессиональный
  • Стальная наковальня ЗУБР 32620-5, 5 кг - фото 1
  • Стальная наковальня ЗУБР 32620-5, 5 кг - фото 2
  • Стальная наковальня ЗУБР 32620-5, 5 кг - фото 3
  • Стальная наковальня ЗУБР 32620-5, 5 кг - фото 4
  • Стальная наковальня ЗУБР 32620-5, 5 кг - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 370 руб. 
Начислим 70 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742319
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Стальная наковальня ЗУБР 32620-5, 5 кг
4 370 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
Наковальня
Класс товара
профессиональный
Материал инструмента
сталь
Длина, мм
271
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х10х9
Вес, кг.
5.55

Описание товара Стальная наковальня ЗУБР 32620-5, 5 кг

Наковальня стальная ЗУБР 32620-5, предназначена для кузнечных и молотовых работ. Однорогая кузнечная наковальня - прочный инструмент, который применяется для ковки различных инструментов или заготовок.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Стальная наковальня ЗУБР 32620-5, 5 кг




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
Наковальня
Класс товара
профессиональный
Материал инструмента
сталь
Длина, мм
271
Страна производитель
Китай
Описание
Наковальня стальная ЗУБР 32620-5, предназначена для кузнечных и молотовых работ. Однорогая кузнечная наковальня - прочный инструмент, который применяется для ковки различных инструментов или заготовок.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стальная наковальня ЗУБР 32620-5, 5 кг - данный товар вы можете купить по цене 4370 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...