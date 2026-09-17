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Корпусная струбцина Kraftool EK-600/95 3224-6, 600 ? 95 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпусная струбцина Kraftool EK-600/95 3224-6, 600 ? 95 мм

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Корпусная струбцина Kraftool EK-600/95 3224-6, 600 ? 95 мм - фото 1
Корпусная струбцина Kraftool EK-600/95 3224-6, 600 ? 95 мм - фото 2
Корпусная струбцина Kraftool EK-600/95 3224-6, 600 ? 95 мм - фото 3
Корпусная струбцина Kraftool EK-600/95 3224-6, 600 ? 95 мм - фото 4
Корпусная струбцина Kraftool EK-600/95 3224-6, 600 ? 95 мм - фото 5
Корпусная струбцина Kraftool EK-600/95 3224-6, 600 ? 95 мм - фото 6
Корпусная струбцина Kraftool EK-600/95 3224-6, 600 ? 95 мм - фото 7
Корпусная струбцина Kraftool EK-600/95 3224-6, 600 ? 95 мм - фото 8
Корпусная струбцина Kraftool EK-600/95 3224-6, 600 ? 95 мм - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Струбцина
Класс товара
профессиональный
Тип зажима
винтовой
  • Корпусная струбцина Kraftool EK-600/95 3224-6, 600 ? 95 мм - фото 1
  • Корпусная струбцина Kraftool EK-600/95 3224-6, 600 ? 95 мм - фото 2
  • Корпусная струбцина Kraftool EK-600/95 3224-6, 600 ? 95 мм - фото 3
  • Корпусная струбцина Kraftool EK-600/95 3224-6, 600 ? 95 мм - фото 4
  • Корпусная струбцина Kraftool EK-600/95 3224-6, 600 ? 95 мм - фото 5
  • Корпусная струбцина Kraftool EK-600/95 3224-6, 600 ? 95 мм - фото 6
  • Корпусная струбцина Kraftool EK-600/95 3224-6, 600 ? 95 мм - фото 7
  • Корпусная струбцина Kraftool EK-600/95 3224-6, 600 ? 95 мм - фото 8
  • Корпусная струбцина Kraftool EK-600/95 3224-6, 600 ? 95 мм - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 820 руб. 
Начислим 78 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742477
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Корпусная струбцина Kraftool EK-600/95 3224-6, 600 ? 95 мм
4 820 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Струбцина
Вид струбцины
корпусная
Класс товара
профессиональный
Материал основания
сталь, пластик
Тип зажима
винтовой
Глубина зажима
90
Длина, мм
600
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х25х18
Вес, кг.
3.58

Описание товара Корпусная струбцина Kraftool EK-600/95 3224-6, 600 ? 95 мм

0.73



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Отзывы о товаре Корпусная струбцина Kraftool EK-600/95 3224-6, 600 ? 95 мм




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Струбцина
Вид струбцины
корпусная
Класс товара
профессиональный
Материал основания
сталь, пластик
Тип зажима
винтовой
Глубина зажима
90
Длина, мм
600
Страна производитель
Китай
Описание
0.73


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпусная струбцина Kraftool EK-600/95 3224-6, 600 ? 95 мм - стоимость товара 4820 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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