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Струбцина F-образная Kraftool Forge FF-160/80 32014-120-500, 120 ? 500 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Струбцина F-образная Kraftool Forge FF-160/80 32014-120-500, 120 ? 500 мм

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Струбцина F-образная Kraftool Forge FF-160/80 32014-120-500, 120 ? 500 мм - фото 1
Струбцина F-образная Kraftool Forge FF-160/80 32014-120-500, 120 ? 500 мм - фото 2
Струбцина F-образная Kraftool Forge FF-160/80 32014-120-500, 120 ? 500 мм - фото 3
Струбцина F-образная Kraftool Forge FF-160/80 32014-120-500, 120 ? 500 мм - фото 4
Струбцина F-образная Kraftool Forge FF-160/80 32014-120-500, 120 ? 500 мм - фото 5
Струбцина F-образная Kraftool Forge FF-160/80 32014-120-500, 120 ? 500 мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Струбцина
Класс товара
профессиональный
  • Струбцина F-образная Kraftool Forge FF-160/80 32014-120-500, 120 ? 500 мм - фото 1
  • Струбцина F-образная Kraftool Forge FF-160/80 32014-120-500, 120 ? 500 мм - фото 2
  • Струбцина F-образная Kraftool Forge FF-160/80 32014-120-500, 120 ? 500 мм - фото 3
  • Струбцина F-образная Kraftool Forge FF-160/80 32014-120-500, 120 ? 500 мм - фото 4
  • Струбцина F-образная Kraftool Forge FF-160/80 32014-120-500, 120 ? 500 мм - фото 5
  • Струбцина F-образная Kraftool Forge FF-160/80 32014-120-500, 120 ? 500 мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 710 руб. 
Начислим 76 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742457
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Струбцина F-образная Kraftool Forge FF-160/80 32014-120-500, 120 ? 500 мм
4 710 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Струбцина
Вид струбцины
F-образная
Класс товара
профессиональный
Материал основания
сталь
Глубина зажима
120
Длина, мм
500
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х24х13
Вес, кг.
2.37

Описание товара Струбцина F-образная Kraftool Forge FF-160/80 32014-120-500, 120 ? 500 мм

Струбцина KRAFTOOL 32014-120-500, применяется для фиксации и удержания деталей при выполнении столярных и слесарных работ. Усилие - 750 кгс. Имеет тавровый профиль и Т-образную рукоятку.



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Отзывы о товаре Струбцина F-образная Kraftool Forge FF-160/80 32014-120-500, 120 ? 500 мм




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Струбцина
Вид струбцины
F-образная
Класс товара
профессиональный
Материал основания
сталь
Глубина зажима
120
Длина, мм
500
Страна производитель
Китай
Описание
Струбцина KRAFTOOL 32014-120-500, применяется для фиксации и удержания деталей при выполнении столярных и слесарных работ. Усилие - 750 кгс. Имеет тавровый профиль и Т-образную рукоятку.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Струбцина F-образная Kraftool Forge FF-160/80 32014-120-500, 120 ? 500 мм - по цене 4710 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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