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Цельнокованый молоток кровельщика Kraftool Thor 20181, 600 г купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Цельнокованый молоток кровельщика Kraftool Thor 20181, 600 г

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Цельнокованый молоток кровельщика Kraftool Thor 20181, 600 г - фото 1
Цельнокованый молоток кровельщика Kraftool Thor 20181, 600 г - фото 2
Цельнокованый молоток кровельщика Kraftool Thor 20181, 600 г - фото 3
Цельнокованый молоток кровельщика Kraftool Thor 20181, 600 г - фото 4
Цельнокованый молоток кровельщика Kraftool Thor 20181, 600 г - фото 5
Цельнокованый молоток кровельщика Kraftool Thor 20181, 600 г - фото 6
Цельнокованый молоток кровельщика Kraftool Thor 20181, 600 г - фото 7
Цельнокованый молоток кровельщика Kraftool Thor 20181, 600 г - фото 8
Цельнокованый молоток кровельщика Kraftool Thor 20181, 600 г - фото 9
Цельнокованый молоток кровельщика Kraftool Thor 20181, 600 г - фото 10
Цельнокованый молоток кровельщика Kraftool Thor 20181, 600 г - фото 11
Цельнокованый молоток кровельщика Kraftool Thor 20181, 600 г - фото 12
Цельнокованый молоток кровельщика Kraftool Thor 20181, 600 г - фото 13
Цельнокованый молоток кровельщика Kraftool Thor 20181, 600 г - фото 14
Цельнокованый молоток кровельщика Kraftool Thor 20181, 600 г - фото 15
Цельнокованый молоток кровельщика Kraftool Thor 20181, 600 г - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Молоток
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
квадратный
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
сталь, резина
  • Цельнокованый молоток кровельщика Kraftool Thor 20181, 600 г - фото 1
  • Цельнокованый молоток кровельщика Kraftool Thor 20181, 600 г - фото 2
  • Цельнокованый молоток кровельщика Kraftool Thor 20181, 600 г - фото 3
  • Цельнокованый молоток кровельщика Kraftool Thor 20181, 600 г - фото 4
  • Цельнокованый молоток кровельщика Kraftool Thor 20181, 600 г - фото 5
  • Цельнокованый молоток кровельщика Kraftool Thor 20181, 600 г - фото 6
  • Цельнокованый молоток кровельщика Kraftool Thor 20181, 600 г - фото 7
  • Цельнокованый молоток кровельщика Kraftool Thor 20181, 600 г - фото 8
  • Цельнокованый молоток кровельщика Kraftool Thor 20181, 600 г - фото 9
  • Цельнокованый молоток кровельщика Kraftool Thor 20181, 600 г - фото 10
  • Цельнокованый молоток кровельщика Kraftool Thor 20181, 600 г - фото 11
  • Цельнокованый молоток кровельщика Kraftool Thor 20181, 600 г - фото 12
  • Цельнокованый молоток кровельщика Kraftool Thor 20181, 600 г - фото 13
  • Цельнокованый молоток кровельщика Kraftool Thor 20181, 600 г - фото 14
  • Цельнокованый молоток кровельщика Kraftool Thor 20181, 600 г - фото 15
  • Цельнокованый молоток кровельщика Kraftool Thor 20181, 600 г - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 650 руб. 
Начислим 43 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742261
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Цельнокованый молоток кровельщика Kraftool Thor 20181, 600 г
2 650 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Молоток
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
квадратный
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
сталь, резина
Обрезиненная ручка
да
Длина, мм
326
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х16х4
Вес, г.
805

Описание товара Цельнокованый молоток кровельщика Kraftool Thor 20181, 600 г

Молоток кровельщика цельнокованый KRAFTOOL THOR 20181, предназначен для выравнивания краев кровли и их закрепления на каркасе крыши. Рабочие поверхности головы (боек и носок) закалены индукционным методом до 50-58 HRC. Специальная конструкция рукоятки эффективно снижает вибрации при ударе, обеспечивая удобство и надежный хват. Воздушные камеры на рукоятке дополнительно гасят вибрации.



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Отзывы о товаре Цельнокованый молоток кровельщика Kraftool Thor 20181, 600 г




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Молоток
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
квадратный
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
сталь, резина
Обрезиненная ручка
да
Длина, мм
326
Страна производитель
Китай
Описание
Молоток кровельщика цельнокованый KRAFTOOL THOR 20181, предназначен для выравнивания краев кровли и их закрепления на каркасе крыши. Рабочие поверхности головы (боек и носок) закалены индукционным методом до 50-58 HRC. Специальная конструкция рукоятки эффективно снижает вибрации при ударе, обеспечивая удобство и надежный хват. Воздушные камеры на рукоятке дополнительно гасят вибрации.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Цельнокованый молоток кровельщика Kraftool Thor 20181, 600 г - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2650 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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