Ножницы по металлу Kraftool Pelikan 23008-30_z02, 300 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Класс товара
профессиональный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 460 руб.
В наличии
Код товара: 742199
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 460 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Тип ножниц
прямые
Класс товара
профессиональный
Материал инструмента
CrV
Материал губок
CrV
Длина, мм
300
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х19х10
Вес, кг.
1.3
Описание товара Ножницы по металлу Kraftool Pelikan 23008-30_z02, 300 мм
Ножницы по металлу KRAFTOOL Pelican цельнокованные, длинный прямой сквозной рез, 300 мм 23008-30_z02 - универсальный прямой цельнокованный инструмент, который применяется для прямой и сквозной резки.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 340 руб.585 руб. в СплитБолторез 1050 мм, 42"// Барс (78583)
-
В наличииЦена 2 340 руб.585 руб. в СплитВысокоточный автоматический кернер со сменными наконечниками Kra...
-
В наличииЦена 2 350 руб.588 руб. в СплитКирка усиленная Kraftool KRAFTBUILT 20170, 350 мм, 680 г
-
В наличииЦена 2 360 руб.590 руб. в СплитСтрубцина реечная быстрозажимная,металлический корпус,рычажный х...
-
В наличииЦена 2 360 руб.590 руб. в СплитТиски слесарные MIRAX 120 мм, (32471-12)
-
В наличииЦена 2 360 руб.590 руб. в СплитЦельнокованый слесарный молоток Kraftool Thor 20070-05, 500 г
-
В наличииЦена 2 380 руб.595 руб. в СплитЗаклепочник двухрычажный ЗУБР МОЛЛИ, M4 - M8, (31380)
-
В наличииЦена 2 390 руб.598 руб. в СплитЛезвия для безопасного ножа OLFA OL-SKB-2/50B, 17,5 мм, для ножа
-
В наличииЦена 2 390 руб.598 руб. в СплитПистолетная струбцина Kraftool GP-900/85 32226-90, 900 ? 85 мм
-
В наличииЦена 2 390 руб.598 руб. в СплитКувалда с удлинённой рукояткой ЗУБР 20111-3_z03, 3 кг
-
В наличииЦена 2 420 руб.605 руб. в СплитТиски для точных работ ЗУБР Мини, 60 мм, (32485)
-
В наличииЦена 2 420 руб.605 руб. в СплитКувалда с удлинённой фиберглассовой рукояткой СИБИН 20134-8, 8 к...
Бренд
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Тип ножниц
прямые
Класс товара
профессиональный
Материал инструмента
CrV
Материал губок
CrV
Длина, мм
300
Страна производитель
Китай
Ножницы по металлу KRAFTOOL Pelican цельнокованные, длинный прямой сквозной рез, 300 мм 23008-30_z02 - универсальный прямой цельнокованный инструмент, который применяется для прямой и сквозной резки.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Ножницы по металлу Kraftool Pelikan 23008-30_z02, 300 мм - стоимость товара 2460 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ножницы по металлу Kraftool Pelikan 23008-30_z02, 300 мм