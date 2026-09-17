Лезвия для ножа Excel Black OLFA OL-LBB-50, 18 мм, 50 шт., в пластиковом кейсе, особо острые
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Характеристики
Тип инструмента
Лезвия для ножа
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 500 руб.
В наличии
Код товара: 742178
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 500 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип инструмента
Лезвия для ножа
Количество сменных лезвий в наборе
50
Длина лезвия, в миллиметрах
100
Ширина лезвия, в миллиметрах
18
Сегментное лезвие
Да
Количество сегментов лезвия
8
Длина, мм
100
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
37х18х15
Вес, г.
350
Описание товара Лезвия для ножа Excel Black OLFA OL-LBB-50, 18 мм, 50 шт., в пластиковом кейсе, особо острые
Сегментированные лезвия OLFA Excel black 18 мм, 50 шт, в боксе OL-LBB-50 изготовлены из высококачественной японской инструментальной стали и профессионально заточены для обеспечения превосходной остроты и непревзойденной долговечности режущей кромки. При изготовлении лезвий серии «EXCEL BLACK» используется технология двойного затачивания, что даёт дополнительные 25% к остроте данного лезвия. Лезвия имеют глубокую и гладкую сегментную линию для легкого отламывания. Упакованы в удобный кейс для переноски и хранения.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип инструмента
Лезвия для ножа
Количество сменных лезвий в наборе
50
Длина лезвия, в миллиметрах
100
Ширина лезвия, в миллиметрах
18
Сегментное лезвие
Да
Количество сегментов лезвия
8
Длина, мм
100
Страна производитель
Япония
Сегментированные лезвия OLFA Excel black 18 мм, 50 шт, в боксе OL-LBB-50 изготовлены из высококачественной японской инструментальной стали и профессионально заточены для обеспечения превосходной остроты и непревзойденной долговечности режущей кромки. При изготовлении лезвий серии «EXCEL BLACK» используется технология двойного затачивания, что даёт дополнительные 25% к остроте данного лезвия. Лезвия имеют глубокую и гладкую сегментную линию для легкого отламывания. Упакованы в удобный кейс для переноски и хранения.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Лезвия для ножа Excel Black OLFA OL-LBB-50, 18 мм, 50 шт., в пластиковом кейсе, особо острые - стоимость товара 2500 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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