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Безынерционный молоток Kraftool Dead Blow 2078-50, 50 мм, 900 г купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Безынерционный молоток Kraftool Dead Blow 2078-50, 50 мм, 900 г

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Безынерционный молоток Kraftool Dead Blow 2078-50, 50 мм, 900 г - фото 1
Безынерционный молоток Kraftool Dead Blow 2078-50, 50 мм, 900 г - фото 2
Безынерционный молоток Kraftool Dead Blow 2078-50, 50 мм, 900 г - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Безынерционный молоток
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
круглый
Материал бойка
полиамид
Материал рукояти
сталь
  • Безынерционный молоток Kraftool Dead Blow 2078-50, 50 мм, 900 г - фото 1
  • Безынерционный молоток Kraftool Dead Blow 2078-50, 50 мм, 900 г - фото 2
  • Безынерционный молоток Kraftool Dead Blow 2078-50, 50 мм, 900 г - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 500 руб. 
Начислим 40 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742551
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Безынерционный молоток Kraftool Dead Blow 2078-50, 50 мм, 900 г
2 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Безынерционный молоток
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
круглый
Тип сечения
круг
Материал бойка
полиамид
Материал рукояти
сталь
Длина, мм
335
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х30х18
Вес, кг.
1.27

Описание товара Безынерционный молоток Kraftool Dead Blow 2078-50, 50 мм, 900 г

Профессиональный безынерционный многофункциональный инструмент предназначен для слесарно-монтажных и демонтажных работ, а также для работ с мягкими листовыми металлами. Молоток оснащен сменными бойками средней твердости, что позволяет работать с различными материалами не повреждая их. Инерция удара гасится благодаря применению специального металлического наполнителя.



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Отзывы о товаре Безынерционный молоток Kraftool Dead Blow 2078-50, 50 мм, 900 г




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Безынерционный молоток
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
круглый
Тип сечения
круг
Материал бойка
полиамид
Материал рукояти
сталь
Длина, мм
335
Страна производитель
Китай
Описание
Профессиональный безынерционный многофункциональный инструмент предназначен для слесарно-монтажных и демонтажных работ, а также для работ с мягкими листовыми металлами. Молоток оснащен сменными бойками средней твердости, что позволяет работать с различными материалами не повреждая их. Инерция удара гасится благодаря применению специального металлического наполнителя.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Безынерционный молоток Kraftool Dead Blow 2078-50, 50 мм, 900 г - стоимость товара 2500 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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