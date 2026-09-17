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Струбцина быстрозажимная Kraftool KLF-300 32020-300, 300/120 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Струбцина быстрозажимная Kraftool KLF-300 32020-300, 300/120 мм

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Струбцина быстрозажимная Kraftool KLF-300 32020-300, 300/120 мм - фото 1
Струбцина быстрозажимная Kraftool KLF-300 32020-300, 300/120 мм - фото 2
Струбцина быстрозажимная Kraftool KLF-300 32020-300, 300/120 мм - фото 3
Струбцина быстрозажимная Kraftool KLF-300 32020-300, 300/120 мм - фото 4
Струбцина быстрозажимная Kraftool KLF-300 32020-300, 300/120 мм - фото 5
Струбцина быстрозажимная Kraftool KLF-300 32020-300, 300/120 мм - фото 6
Струбцина быстрозажимная Kraftool KLF-300 32020-300, 300/120 мм - фото 7
Струбцина быстрозажимная Kraftool KLF-300 32020-300, 300/120 мм - фото 8
Струбцина быстрозажимная Kraftool KLF-300 32020-300, 300/120 мм - фото 9
Струбцина быстрозажимная Kraftool KLF-300 32020-300, 300/120 мм - фото 10
Струбцина быстрозажимная Kraftool KLF-300 32020-300, 300/120 мм - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Струбцина
Класс товара
профессиональный
Тип зажима
рычажный
  • Струбцина быстрозажимная Kraftool KLF-300 32020-300, 300/120 мм - фото 1
  • Струбцина быстрозажимная Kraftool KLF-300 32020-300, 300/120 мм - фото 2
  • Струбцина быстрозажимная Kraftool KLF-300 32020-300, 300/120 мм - фото 3
  • Струбцина быстрозажимная Kraftool KLF-300 32020-300, 300/120 мм - фото 4
  • Струбцина быстрозажимная Kraftool KLF-300 32020-300, 300/120 мм - фото 5
  • Струбцина быстрозажимная Kraftool KLF-300 32020-300, 300/120 мм - фото 6
  • Струбцина быстрозажимная Kraftool KLF-300 32020-300, 300/120 мм - фото 7
  • Струбцина быстрозажимная Kraftool KLF-300 32020-300, 300/120 мм - фото 8
  • Струбцина быстрозажимная Kraftool KLF-300 32020-300, 300/120 мм - фото 9
  • Струбцина быстрозажимная Kraftool KLF-300 32020-300, 300/120 мм - фото 10
  • Струбцина быстрозажимная Kraftool KLF-300 32020-300, 300/120 мм - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 500 руб. 
Начислим 40 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742333
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Струбцина быстрозажимная Kraftool KLF-300 32020-300, 300/120 мм
2 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Струбцина
Вид струбцины
быстрозажимная
Класс товара
профессиональный
Материал инструмента
металл
Тип зажима
рычажный
Глубина зажима
120
Длина, мм
300
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х19х4
Вес, кг.
1.6

Описание товара Струбцина быстрозажимная Kraftool KLF-300 32020-300, 300/120 мм

Струбцина быстрозажимная KRAFTOOL KLF-300 300/120 мм предназначена для фиксации и удержания деталей при выполнении столярных и слесарных работ. Специальная конструкция плавающей полированной губки не сдвигает и не повреждает заготовки. Имеется большой ход рычажного механизма. Храповый механизм с эксцентриковым шарниром.



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Отзывы о товаре Струбцина быстрозажимная Kraftool KLF-300 32020-300, 300/120 мм




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Струбцина
Вид струбцины
быстрозажимная
Класс товара
профессиональный
Материал инструмента
металл
Тип зажима
рычажный
Глубина зажима
120
Длина, мм
300
Страна производитель
Китай
Описание
Струбцина быстрозажимная KRAFTOOL KLF-300 300/120 мм предназначена для фиксации и удержания деталей при выполнении столярных и слесарных работ. Специальная конструкция плавающей полированной губки не сдвигает и не повреждает заготовки. Имеется большой ход рычажного механизма. Храповый механизм с эксцентриковым шарниром.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Струбцина быстрозажимная Kraftool KLF-300 32020-300, 300/120 мм - купить по цене 2500 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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