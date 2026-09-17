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Цельнокованый молоток каменщика Kraftool Thor 20191, 600 г купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Цельнокованый молоток каменщика Kraftool Thor 20191, 600 г

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Цельнокованый молоток каменщика Kraftool Thor 20191, 600 г - фото 1
Цельнокованый молоток каменщика Kraftool Thor 20191, 600 г - фото 2
Цельнокованый молоток каменщика Kraftool Thor 20191, 600 г - фото 3
Цельнокованый молоток каменщика Kraftool Thor 20191, 600 г - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Молоток
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
квадратный
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
резина
  • Цельнокованый молоток каменщика Kraftool Thor 20191, 600 г - фото 1
  • Цельнокованый молоток каменщика Kraftool Thor 20191, 600 г - фото 2
  • Цельнокованый молоток каменщика Kraftool Thor 20191, 600 г - фото 3
  • Цельнокованый молоток каменщика Kraftool Thor 20191, 600 г - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 490 руб. 
Начислим 40 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742259
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Цельнокованый молоток каменщика Kraftool Thor 20191, 600 г
2 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Молоток
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
квадратный
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
резина
Обрезиненная ручка
да
Длина, мм
295
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х17х3
Вес, кг.
1.2

Описание товара Цельнокованый молоток каменщика Kraftool Thor 20191, 600 г

Цельнокованный молоток каменщика, 600 г, Kraftool THOR 20191 обладает высокой прочностью и предназначен для строительных работ. Данная модель оснащена удобной рукояткой. Она не скользит в руке и обеспечивает надежный захват.



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Отзывы о товаре Цельнокованый молоток каменщика Kraftool Thor 20191, 600 г




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Молоток
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
квадратный
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
резина
Обрезиненная ручка
да
Длина, мм
295
Страна производитель
Китай
Описание
Цельнокованный молоток каменщика, 600 г, Kraftool THOR 20191 обладает высокой прочностью и предназначен для строительных работ. Данная модель оснащена удобной рукояткой. Она не скользит в руке и обеспечивает надежный захват.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Цельнокованый молоток каменщика Kraftool Thor 20191, 600 г - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2490 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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