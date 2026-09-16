Заклепочник двухрычажный ЗУБР МОЛЛИ, M4 - M8, (31380)
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Характеристики
Тип инструмента
Заклепочник
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 380 руб.
В наличии
Код товара: 721904
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Загружаем...
2 380 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип инструмента
Заклепочник
Комплектация
Заклепочник; Упаковка.
Тип заклепок
Вытяжные
Материал заклепок
сталь
Длина, мм
350
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х13х4
Вес, г.
520
Описание товара Заклепочник двухрычажный ЗУБР МОЛЛИ, M4 - M8, (31380)
Двухрычажный заклепочник для анкерного крепежа типа "МОЛЛИ" с резьбой М4- М8 Зубр "ЭКСПЕРТ" 31380 можно использовать для соединения между собой листов металла, а также закрепления отделочных материалов на основаниях с пустотами. Удобные рукоятки облегчают удержание инструмента и исключают его выскальзывание.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип инструмента
Заклепочник
Комплектация
Заклепочник; Упаковка.
Тип заклепок
Вытяжные
Материал заклепок
сталь
Длина, мм
350
Страна производитель
Китай
Двухрычажный заклепочник для анкерного крепежа типа "МОЛЛИ" с резьбой М4- М8 Зубр "ЭКСПЕРТ" 31380 можно использовать для соединения между собой листов металла, а также закрепления отделочных материалов на основаниях с пустотами. Удобные рукоятки облегчают удержание инструмента и исключают его выскальзывание.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Заклепочник двухрычажный ЗУБР МОЛЛИ, M4 - M8, (31380) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2380 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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