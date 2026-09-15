Болторез 1050 мм, 42"// Барс (78583)
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Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Болторез
Класс товара
полупрофессиональный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 340 руб.
В наличии
Код товара: 648961
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Загружаем...
2 340 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Болторез
Класс товара
полупрофессиональный
Комплектация
Болторез - 1 шт
Длина, мм
1050
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.05х0.23х0.05
Вес, кг.
8.45
Описание товара Болторез 1050 мм, 42"// Барс (78583)
Болторез Барс 78583 длиной 1050 мм (или 42 дюйма) предназначен для перекусывания цепей, арматур, болтов, прутков, замков из стали толщиной не более 13 мм. Используется не только в быту, но и в промышленности, строительстве и спасательных работах.
Преимущества
- Повышенная прочность и долговечность — губки изготовлены из износоустойчивой хромомолибденовой стали и закалены до твердости 55-60 HRC.
- Высокое качество работ — эксцентриковый механизм позволяет точно отрегулировать силу прилегания губок друг к другу, что обеспечивает ровный рез.
- Ремонтопригодность — режущую часть можно заменить при необходимости.
- Комфортная работа — резиновые накладки на рукоятках обеспечивают надежный хват и снижают усталость мастера.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Болторез
Класс товара
полупрофессиональный
Комплектация
Болторез - 1 шт
Длина, мм
1050
Страна производитель
Россия
Болторез Барс 78583 длиной 1050 мм (или 42 дюйма) предназначен для перекусывания цепей, арматур, болтов, прутков, замков из стали толщиной не более 13 мм. Используется не только в быту, но и в промышленности, строительстве и спасательных работах.
Преимущества
- Повышенная прочность и долговечность — губки изготовлены из износоустойчивой хромомолибденовой стали и закалены до твердости 55-60 HRC.
- Высокое качество работ — эксцентриковый механизм позволяет точно отрегулировать силу прилегания губок друг к другу, что обеспечивает ровный рез.
- Ремонтопригодность — режущую часть можно заменить при необходимости.
- Комфортная работа — резиновые накладки на рукоятках обеспечивают надежный хват и снижают усталость мастера.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Болторез 1050 мм, 42"// Барс (78583) - данный товар вы можете купить по цене 2340 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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