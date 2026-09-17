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Высокоточный автоматический кернер со сменными наконечниками Kraftool 21425-15, 150 / 2,6 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Высокоточный автоматический кернер со сменными наконечниками Kraftool 21425-15, 150 / 2,6 мм

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Высокоточный автоматический кернер со сменными наконечниками Kraftool 21425-15, 150 / 2,6 мм - фото 1
Высокоточный автоматический кернер со сменными наконечниками Kraftool 21425-15, 150 / 2,6 мм - фото 2
Высокоточный автоматический кернер со сменными наконечниками Kraftool 21425-15, 150 / 2,6 мм - фото 3
Высокоточный автоматический кернер со сменными наконечниками Kraftool 21425-15, 150 / 2,6 мм - фото 4
Высокоточный автоматический кернер со сменными наконечниками Kraftool 21425-15, 150 / 2,6 мм - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Кернер
Класс товара
профессиональный
  • Высокоточный автоматический кернер со сменными наконечниками Kraftool 21425-15, 150 / 2,6 мм - фото 1
  • Высокоточный автоматический кернер со сменными наконечниками Kraftool 21425-15, 150 / 2,6 мм - фото 2
  • Высокоточный автоматический кернер со сменными наконечниками Kraftool 21425-15, 150 / 2,6 мм - фото 3
  • Высокоточный автоматический кернер со сменными наконечниками Kraftool 21425-15, 150 / 2,6 мм - фото 4
  • Высокоточный автоматический кернер со сменными наконечниками Kraftool 21425-15, 150 / 2,6 мм - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 340 руб. 
Начислим 38 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742558
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Высокоточный автоматический кернер со сменными наконечниками Kraftool 21425-15, 150 / 2,6 мм
2 340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Кернер
Класс товара
профессиональный
Тип сечения
круг
Материал основания
CR-MO (хромомолибденванадиевая сталь)
Диаметр наконечника кернера, мм
2.6
Длина, мм
150
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х7х2
Вес, г.
170

Описание товара Высокоточный автоматический кернер со сменными наконечниками Kraftool 21425-15, 150 / 2,6 мм

Автоматический кернер KRAFTOOL со сменными наконечниками 150 мм, 2.6 мм 21425-15представляет собой высоконадежный и простой в использовании инструмент для точной разметки деталей. Предназначен для профессионального применения. Обеспечивает высокое качество и скорость выполнения работ. Используется для разметки металлических и неметаллических материалов. Полный установленный ресурс составляет не менее 1000 кернений.



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Отзывы о товаре Высокоточный автоматический кернер со сменными наконечниками Kraftool 21425-15, 150 / 2,6 мм




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Кернер
Класс товара
профессиональный
Тип сечения
круг
Материал основания
CR-MO (хромомолибденванадиевая сталь)
Диаметр наконечника кернера, мм
2.6
Длина, мм
150
Страна производитель
Китай
Описание
Автоматический кернер KRAFTOOL со сменными наконечниками 150 мм, 2.6 мм 21425-15представляет собой высоконадежный и простой в использовании инструмент для точной разметки деталей. Предназначен для профессионального применения. Обеспечивает высокое качество и скорость выполнения работ. Используется для разметки металлических и неметаллических материалов. Полный установленный ресурс составляет не менее 1000 кернений.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Высокоточный автоматический кернер со сменными наконечниками Kraftool 21425-15, 150 / 2,6 мм - стоимость товара 2340 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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