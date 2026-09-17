Остроносая кувалда Kraftool KRAFTBUILT 20065-2, 350 мм, 2кг
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип инструмента
Кувалда
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
круглый
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
фибергласс (стеклопластик)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 320 руб.
В наличии
Код товара: 742541
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 320 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип инструмента
Кувалда
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
круглый
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
фибергласс (стеклопластик)
Длина, мм
359
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х16х12
Вес, кг.
2.4
Описание товара Остроносая кувалда Kraftool KRAFTBUILT 20065-2, 350 мм, 2кг
Профессиональный ударный инструмент, изготовленный специально для высоких нагрузок, обладает высокой надежностью и увеличенным сроком службы.
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Бренд
Тип инструмента
Кувалда
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
круглый
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
фибергласс (стеклопластик)
Длина, мм
359
Страна производитель
Китай
Профессиональный ударный инструмент, изготовленный специально для высоких нагрузок, обладает высокой надежностью и увеличенным сроком службы.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Остроносая кувалда Kraftool KRAFTBUILT 20065-2, 350 мм, 2кг - стоимость товара 2320 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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