Двутавровый лом-гвоздодер Kraftool GRAND 21900-120, 30 ? 17 мм, 1200 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Лом-гвоздодер
Класс товара
полупрофессиональный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 320 руб.
В наличии
Код товара: 742573
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 320 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип инструмента
Лом-гвоздодер
Класс товара
полупрофессиональный
Тип сечения
овал
Материал инструмента
сталь
Длина, мм
1200
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.25х0.2х0.06
Вес, кг.
3.94
Описание товара Двутавровый лом-гвоздодер Kraftool GRAND 21900-120, 30 ? 17 мм, 1200 мм
Лом-гвоздодер KRAFTOOL Grand 1200 мм, 30х17 мм, кованый двутавровый, 21900-120 изготовлен из специальной легированной стали. Предназначен для демонтажа различных механизмов, конструкций, деталей. Рабочие поверхности закалены. Сечение 30х17 мм.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип инструмента
Лом-гвоздодер
Класс товара
полупрофессиональный
Тип сечения
овал
Материал инструмента
сталь
Длина, мм
1200
Страна производитель
Китай
Лом-гвоздодер KRAFTOOL Grand 1200 мм, 30х17 мм, кованый двутавровый, 21900-120 изготовлен из специальной легированной стали. Предназначен для демонтажа различных механизмов, конструкций, деталей. Рабочие поверхности закалены. Сечение 30х17 мм.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Двутавровый лом-гвоздодер Kraftool GRAND 21900-120, 30 ? 17 мм, 1200 мм - стоимость товара 2320 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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