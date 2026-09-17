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Цельнокованая струбцина ЗУБР КС-500/120 32157-120-500, 500 ? 120 мм, F купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Цельнокованая струбцина ЗУБР КС-500/120 32157-120-500, 500 ? 120 мм, F

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Цельнокованая струбцина ЗУБР КС-500/120 32157-120-500, 500 ? 120 мм, F - фото 1
Цельнокованая струбцина ЗУБР КС-500/120 32157-120-500, 500 ? 120 мм, F - фото 2
Цельнокованая струбцина ЗУБР КС-500/120 32157-120-500, 500 ? 120 мм, F - фото 3
Цельнокованая струбцина ЗУБР КС-500/120 32157-120-500, 500 ? 120 мм, F - фото 4
Цельнокованая струбцина ЗУБР КС-500/120 32157-120-500, 500 ? 120 мм, F - фото 5
Цельнокованая струбцина ЗУБР КС-500/120 32157-120-500, 500 ? 120 мм, F - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Струбцина
Класс товара
профессиональный
Тип зажима
винтовой
  • Цельнокованая струбцина ЗУБР КС-500/120 32157-120-500, 500 ? 120 мм, F - фото 1
  • Цельнокованая струбцина ЗУБР КС-500/120 32157-120-500, 500 ? 120 мм, F - фото 2
  • Цельнокованая струбцина ЗУБР КС-500/120 32157-120-500, 500 ? 120 мм, F - фото 3
  • Цельнокованая струбцина ЗУБР КС-500/120 32157-120-500, 500 ? 120 мм, F - фото 4
  • Цельнокованая струбцина ЗУБР КС-500/120 32157-120-500, 500 ? 120 мм, F - фото 5
  • Цельнокованая струбцина ЗУБР КС-500/120 32157-120-500, 500 ? 120 мм, F - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 430 руб. 
Начислим 39 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742491
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Цельнокованая струбцина ЗУБР КС-500/120 32157-120-500, 500 ? 120 мм, F
2 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
Струбцина
Вид струбцины
F-образная
Класс товара
профессиональный
Материал основания
сталь
Тип зажима
винтовой
Глубина зажима
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х17х3
Вес, кг.
1.84

Описание товара Цельнокованая струбцина ЗУБР КС-500/120 32157-120-500, 500 ? 120 мм, F

Цельнокованая струбцина ЗУБР КС-500/120, тип F, 500/120 мм — это профессиональный инструмент, предназначенный для зажима и удержания различных конструкций и заготовок при обработке, прикручивании, отпиливании, засверливании и других работах.



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Отзывы о товаре Цельнокованая струбцина ЗУБР КС-500/120 32157-120-500, 500 ? 120 мм, F




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
Струбцина
Вид струбцины
F-образная
Класс товара
профессиональный
Материал основания
сталь
Тип зажима
винтовой
Глубина зажима
120
Страна производитель
Китай
Описание
Цельнокованая струбцина ЗУБР КС-500/120, тип F, 500/120 мм — это профессиональный инструмент, предназначенный для зажима и удержания различных конструкций и заготовок при обработке, прикручивании, отпиливании, засверливании и других работах.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Цельнокованая струбцина ЗУБР КС-500/120 32157-120-500, 500 ? 120 мм, F - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2430 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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