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Пистолетная струбцина Kraftool GP-900/85 32226-90, 900 ? 85 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пистолетная струбцина Kraftool GP-900/85 32226-90, 900 ? 85 мм

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Пистолетная струбцина Kraftool GP-900/85 32226-90, 900 ? 85 мм - фото 1
Пистолетная струбцина Kraftool GP-900/85 32226-90, 900 ? 85 мм - фото 2
Пистолетная струбцина Kraftool GP-900/85 32226-90, 900 ? 85 мм - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Струбцина
Класс товара
профессиональный
Тип зажима
рычажный
  • Пистолетная струбцина Kraftool GP-900/85 32226-90, 900 ? 85 мм - фото 1
  • Пистолетная струбцина Kraftool GP-900/85 32226-90, 900 ? 85 мм - фото 2
  • Пистолетная струбцина Kraftool GP-900/85 32226-90, 900 ? 85 мм - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 390 руб. 
Начислим 39 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742483
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Пистолетная струбцина Kraftool GP-900/85 32226-90, 900 ? 85 мм
2 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Струбцина
Вид струбцины
быстрозажимная
Класс товара
профессиональный
Материал основания
сталь
Тип зажима
рычажный
Глубина зажима
85
Длина, мм
900
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.15х0.24х0.24
Вес, кг.
1.54

Описание товара Пистолетная струбцина Kraftool GP-900/85 32226-90, 900 ? 85 мм

Струбцина KRAFTOOL 32226-90, применяется для фиксации и удержания деталей при выполнении столярных и слесарных работ. Облегчают рабочий процесс. Обеспечивают надежную фиксацию. Обладают повышенным ресурсом.



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Отзывы о товаре Пистолетная струбцина Kraftool GP-900/85 32226-90, 900 ? 85 мм




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Струбцина
Вид струбцины
быстрозажимная
Класс товара
профессиональный
Материал основания
сталь
Тип зажима
рычажный
Глубина зажима
85
Длина, мм
900
Страна производитель
Китай
Описание
Струбцина KRAFTOOL 32226-90, применяется для фиксации и удержания деталей при выполнении столярных и слесарных работ. Облегчают рабочий процесс. Обеспечивают надежную фиксацию. Обладают повышенным ресурсом.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пистолетная струбцина Kraftool GP-900/85 32226-90, 900 ? 85 мм – стоимость товара 2390 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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