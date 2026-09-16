Тиски ЗУБР 100 мм, станочные сверлильные, Профессионал (32721)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип инструмента
Тиски
Ширина губок
100
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 430 руб.
В наличии
Код товара: 719292
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 430 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип инструмента
Тиски
Ширина губок
100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х19х7
Вес, кг.
3.16
Описание товара Тиски ЗУБР 100 мм, станочные сверлильные, Профессионал (32721)
Станочные сверлильные тиски ЗУБР 100 мм 32721 предназначены для надежного закрепления заготовки размером не более 100 мм при её обработке на станках различного типа. В корпусе предусмотрены отверстия для крепления к станкам - сверлильным, фрезерным, шлифовальным. Это небольшая по габаритам и весу - всего 3.32 кг, но очень прочная конструкция из серого чугуна марки CЧ-20, выдерживает большие нагрузки. Сменные губки изготовлены из высококачественной стали, закалённой до 45-52 HRC и отшлифованы.
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Станочные сверлильные тиски ЗУБР 100 мм 32721 предназначены для надежного закрепления заготовки размером не более 100 мм при её обработке на станках различного типа. В корпусе предусмотрены отверстия для крепления к станкам - сверлильным, фрезерным, шлифовальным. Это небольшая по габаритам и весу - всего 3.32 кг, но очень прочная конструкция из серого чугуна марки CЧ-20, выдерживает большие нагрузки. Сменные губки изготовлены из высококачественной стали, закалённой до 45-52 HRC и отшлифованы.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Тиски ЗУБР 100 мм, станочные сверлильные, Профессионал (32721) - стоимость товара 2430 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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