Цельнокованый слесарный молоток Kraftool Thor 20070-05, 500 г
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип инструмента
Молоток
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
квадратный
Материал рукояти
сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 360 руб.
В наличии
Код товара: 742250
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 360 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип инструмента
Молоток
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
квадратный
Материал инструмента
сталь
Материал рукояти
сталь
Рукоятки-чехлы
резина
Обрезиненная ручка
да
Длина, мм
310
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х28х18
Вес, кг.
1.01
Описание товара Цельнокованый слесарный молоток Kraftool Thor 20070-05, 500 г
Цельнокованый слесарный молоток KRAFTOOL AutoKraft 500г 20070-05 предназначен для слесарно-монтажных работ. Профессиональный цельнокованый ударный инструмент обладает максимальной прочностью и обеспечивает самый длительный срок службы. Цельнокованая конструкция обеспечивает максимальную прочность и оптимальный баланс инструмента. Специальная конструкция рукоятки эффективно снижает вибрации при ударе, обеспечивает удобство и надежный захват инструмента, а также исключает проскальзывание при работе. Маслобензостойкая рукоятка для работ в агрессивных средах.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип инструмента
Молоток
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
квадратный
Материал инструмента
сталь
Материал рукояти
сталь
Рукоятки-чехлы
резина
Обрезиненная ручка
да
Длина, мм
310
Страна производитель
Китай
Цельнокованый слесарный молоток KRAFTOOL AutoKraft 500г 20070-05 предназначен для слесарно-монтажных работ. Профессиональный цельнокованый ударный инструмент обладает максимальной прочностью и обеспечивает самый длительный срок службы. Цельнокованая конструкция обеспечивает максимальную прочность и оптимальный баланс инструмента. Специальная конструкция рукоятки эффективно снижает вибрации при ударе, обеспечивает удобство и надежный захват инструмента, а также исключает проскальзывание при работе. Маслобензостойкая рукоятка для работ в агрессивных средах.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Цельнокованый слесарный молоток Kraftool Thor 20070-05, 500 г - этот товар вы можете купить по цене 2360 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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