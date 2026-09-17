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Клещи электромонтажные ЗУБР ЭК-6 23348 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клещи электромонтажные ЗУБР ЭК-6 23348

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Клещи электромонтажные ЗУБР ЭК-6 23348 - фото 1
Клещи электромонтажные ЗУБР ЭК-6 23348 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Клещи электромонтажные ЗУБР ЭК-6 23348 - фото 1
  • Клещи электромонтажные ЗУБР ЭК-6 23348 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 420 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741983
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Клещи электромонтажные ЗУБР ЭК-6 23348
1 420 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип бокореза
диагональные/боковые
Цвет рукояток
красный
С возвратной пружиной
Нет
Рычажные
Да
Материал губок
CrV
Максимальный диаметр прутка
21
Рукоятки-чехлы
Да
Материал рукояток-чехлов
пластиковые
Длина, мм
750
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х10х3
Вес, г.
344

Описание товара Клещи электромонтажные ЗУБР ЭК-6 23348

Диагональные бокорезы ЗУБР с длиной 750 мм созданы для серьёзной работы. Благодаря усиленному рычажному механизму вы с лёгкостью перекусите пруток диаметром до 21 мм — это отличный выбор для интенсивного использования на стройке или в мастерской. Прочные губки из стали CrV гарантируют надёжность даже под большой нагрузкой. Яркие красные рукоятки из пластика удобно лежат в руках, не скользят и сглаживают давление при длительной работе. Надежные пластиковые рукоятки-чехлы добавляют комфорта, а внушительная длина инструмента позволяет работать с крупными деталями, прикладывая минимум усилий.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Клещи электромонтажные ЗУБР ЭК-6 23348




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип бокореза
диагональные/боковые
Цвет рукояток
красный
С возвратной пружиной
Нет
Рычажные
Да
Материал губок
CrV
Максимальный диаметр прутка
21
Рукоятки-чехлы
Да
Материал рукояток-чехлов
пластиковые
Длина, мм
750
Страна производитель
Китай
Описание
Диагональные бокорезы ЗУБР с длиной 750 мм созданы для серьёзной работы. Благодаря усиленному рычажному механизму вы с лёгкостью перекусите пруток диаметром до 21 мм — это отличный выбор для интенсивного использования на стройке или в мастерской. Прочные губки из стали CrV гарантируют надёжность даже под большой нагрузкой. Яркие красные рукоятки из пластика удобно лежат в руках, не скользят и сглаживают давление при длительной работе. Надежные пластиковые рукоятки-чехлы добавляют комфорта, а внушительная длина инструмента позволяет работать с крупными деталями, прикладывая минимум усилий.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клещи электромонтажные ЗУБР ЭК-6 23348 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1420 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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