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Кабелерез Kraftool KSF-25 23334-25, усиленный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабелерез Kraftool KSF-25 23334-25, усиленный

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Кабелерез Kraftool KSF-25 23334-25, усиленный - фото 1
Кабелерез Kraftool KSF-25 23334-25, усиленный - фото 2
Кабелерез Kraftool KSF-25 23334-25, усиленный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Кабелерез Kraftool KSF-25 23334-25, усиленный - фото 1
  • Кабелерез Kraftool KSF-25 23334-25, усиленный - фото 2
  • Кабелерез Kraftool KSF-25 23334-25, усиленный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 440 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741972
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Кабелерез Kraftool KSF-25 23334-25, усиленный
1 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип бокореза
диагональные/боковые
Цвет рукояток
зеленый
С возвратной пружиной
Нет
Рычажные
Да
Материал губок
CrV
Максимальный диаметр прутка
16
Рукоятки-чехлы
Да
Длина, мм
250
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х25х20
Вес, г.
459

Описание товара Кабелерез Kraftool KSF-25 23334-25, усиленный

Диагональные бокорезы Kraftool длиной 250 мм — инструмент для серьёзных задач. Усиленный рычажный механизм облегчает работу с твёрдыми материалами, а мощные губки из прочной стали CrV справляются даже с прутком до 16 мм в диаметре. Эргономичные зелёные рукоятки с чехлами обеспечивают удобный и надёжный хват. Подходит для тех, кто ценит мощь и комфорт в одном инструменте.



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Отзывы о товаре Кабелерез Kraftool KSF-25 23334-25, усиленный




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип бокореза
диагональные/боковые
Цвет рукояток
зеленый
С возвратной пружиной
Нет
Рычажные
Да
Материал губок
CrV
Максимальный диаметр прутка
16
Рукоятки-чехлы
Да
Длина, мм
250
Страна производитель
Китай
Описание
Диагональные бокорезы Kraftool длиной 250 мм — инструмент для серьёзных задач. Усиленный рычажный механизм облегчает работу с твёрдыми материалами, а мощные губки из прочной стали CrV справляются даже с прутком до 16 мм в диаметре. Эргономичные зелёные рукоятки с чехлами обеспечивают удобный и надёжный хват. Подходит для тех, кто ценит мощь и комфорт в одном инструменте.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабелерез Kraftool KSF-25 23334-25, усиленный - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1440 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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