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Ручной плиткорез Stayer Hercules-800 3313-80 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ручной плиткорез Stayer Hercules-800 3313-80

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 720 руб. 
Начислим 124 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741919
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Ручной плиткорез Stayer Hercules-800 3313-80
7 720 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Размеры в упаковке, м
1.05х0.22х0.18
Вес, кг.
5.4

Описание товара Ручной плиткорез Stayer Hercules-800 3313-80

Ручной плиткорез Stayer Hercules-800 3313-80



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Отзывы о товаре Ручной плиткорез Stayer Hercules-800 3313-80




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Характеристики
Бренд
Stayer
Описание
Ручной плиткорез Stayer Hercules-800 3313-80


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, ручные, рельсовые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ручной плиткорез Stayer Hercules-800 3313-80 - купить по цене 7720 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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