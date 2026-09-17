Ручной плиткорез ЗУБР 33191-30, 300 мм
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 640 руб.
В наличии
Код товара: 741912
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 640 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
44х14х8
Вес, кг.
1.59
Описание товара Ручной плиткорез ЗУБР 33191-30, 300 мм
Ручной плиткорез ЗУБР 33191-30, 300 мм
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, ручные, рельсовые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 760 руб.440 руб. в СплитПлиткорез ручной роликовый Sparta 876355, 500 х 8 мм
-
В наличииЦена 1 980 руб.495 руб. в СплитПлиткорез ручной роликовый Sparta 876365, 600 х 8 мм
-
В наличииЦена 2 030 руб.508 руб. в СплитПлиткорез ручной Stayer 3305-40_z01 черный/оранжевый
-
В наличииЦена 2 190 руб.548 руб. в СплитПлиткорез Stayer Master 3305-50_z01
-
В наличииЦена 2 250 руб.563 руб. в СплитПлиткорез ручной роликовый Sparta 876375, 700 х 8 мм
-
В наличииЦена 2 270 руб.568 руб. в СплитПлиткорез Зубр Мастер 33191-40
-
В наличииЦена 2 470 руб.618 руб. в СплитПлиткорез Stayer Standard 3303-60
-
В наличииЦена 2 690 руб.673 руб. в СплитПлиткорез MTX 87625, 600 х 14 мм
-
В наличииЦена 2 790 руб.698 руб. в СплитПлиткорез Stayer Master 3310-48
-
В наличииЦена 3 060 руб.765 руб. в СплитПлиткорез Stayer Profi 3318-50
-
В наличииЦена 3 170 руб.793 руб. в СплитПлиткорез MTX 87653, 400 х 16 мм, "Балеринка", поворотный металл...
-
В наличииЦена 3 270 руб.818 руб. в СплитПлиткорез MTX 87656, 500 х 16 мм, "Балеринка", поворотный металл...
Ручной плиткорез ЗУБР 33191-30, 300 мм
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, ручные, рельсовые
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, ручные, рельсовые
Ручной плиткорез ЗУБР 33191-30, 300 мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1640 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ручной плиткорез ЗУБР 33191-30, 300 мм