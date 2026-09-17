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Плиткорез ручной роликовый Sparta 876355, 500 х 8 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Плиткорез ручной роликовый Sparta 876355, 500 х 8 мм

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Плиткорез ручной роликовый Sparta 876355, 500 х 8 мм - фото 1
Плиткорез ручной роликовый Sparta 876355, 500 х 8 мм - фото 2
Плиткорез ручной роликовый Sparta 876355, 500 х 8 мм - фото 3
Плиткорез ручной роликовый Sparta 876355, 500 х 8 мм - фото 4
Плиткорез ручной роликовый Sparta 876355, 500 х 8 мм - фото 5
Плиткорез ручной роликовый Sparta 876355, 500 х 8 мм - фото 6
Плиткорез ручной роликовый Sparta 876355, 500 х 8 мм - фото 7
Плиткорез ручной роликовый Sparta 876355, 500 х 8 мм - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Режущий элемент
ролик
Диаметр ролика
18
Диаметр посадочного отверстия
6 мм
Наружный диаметр ролика, мм
18
Посадочный диаметр ролика, мм
6
Максимальная глубина резания
8
  • Плиткорез ручной роликовый Sparta 876355, 500 х 8 мм - фото 1
  • Плиткорез ручной роликовый Sparta 876355, 500 х 8 мм - фото 2
  • Плиткорез ручной роликовый Sparta 876355, 500 х 8 мм - фото 3
  • Плиткорез ручной роликовый Sparta 876355, 500 х 8 мм - фото 4
  • Плиткорез ручной роликовый Sparta 876355, 500 х 8 мм - фото 5
  • Плиткорез ручной роликовый Sparta 876355, 500 х 8 мм - фото 6
  • Плиткорез ручной роликовый Sparta 876355, 500 х 8 мм - фото 7
  • Плиткорез ручной роликовый Sparta 876355, 500 х 8 мм - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 760 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747428
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Плиткорез ручной роликовый Sparta 876355, 500 х 8 мм
1 760 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sparta
Комплектация
Плиткорез - 1 шт
Режущий элемент
ролик
Диаметр ролика
18
Диаметр посадочного отверстия
6 мм
Наружный диаметр ролика, мм
18
Посадочный диаметр ролика, мм
6
Максимальная глубина резания
8
Длина реза, мм
500
Материал обработки
керамическая (кафельная) плитка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
68х16х11
Вес, кг.
2.53

Описание товара Плиткорез ручной роликовый Sparta 876355, 500 х 8 мм

Роликовый плиткорез Sparta 876355 — ручной инструмент для резки керамической плитки длиной до 500 мм и толщиной до 8 мм. Используется во время проведения отделочных работ.

Преимущества

  • Высокий ресурс — режущий ролик из карбида вольфрама отличается износостойкостью, цельностальные направляющие хромированы для защиты от коррозии.
  • Точность выполняемых работ — металлическая линейка-угольник облегчает позиционирование плитки на станине, твердосплавный режущий ролик обеспечивает аккуратный рез.
  • Комфортная эксплуатация — мягкие амортизирующие накладки препятствуют скольжению плитки.



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Отзывы о товаре Плиткорез ручной роликовый Sparta 876355, 500 х 8 мм




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sparta
Комплектация
Плиткорез - 1 шт
Режущий элемент
ролик
Диаметр ролика
18
Диаметр посадочного отверстия
6 мм
Наружный диаметр ролика, мм
18
Посадочный диаметр ролика, мм
6
Максимальная глубина резания
8
Длина реза, мм
500
Материал обработки
керамическая (кафельная) плитка
Страна производитель
Китай
Описание

Роликовый плиткорез Sparta 876355 — ручной инструмент для резки керамической плитки длиной до 500 мм и толщиной до 8 мм. Используется во время проведения отделочных работ.

Преимущества

  • Высокий ресурс — режущий ролик из карбида вольфрама отличается износостойкостью, цельностальные направляющие хромированы для защиты от коррозии.
  • Точность выполняемых работ — металлическая линейка-угольник облегчает позиционирование плитки на станине, твердосплавный режущий ролик обеспечивает аккуратный рез.
  • Комфортная эксплуатация — мягкие амортизирующие накладки препятствуют скольжению плитки.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, ручные, рельсовые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Плиткорез ручной роликовый Sparta 876355, 500 х 8 мм - стоимость товара 1760 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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