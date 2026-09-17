Алюминиевая стремянка СИБИН 38801-8, 166 см, 8 ступеней
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 460 руб.
В наличии
Код товара: 741875
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
6 460 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Размеры в упаковке, м
2.5х0.54х0.11
Вес, кг.
6
Описание товара Алюминиевая стремянка СИБИН 38801-8, 166 см, 8 ступеней
Алюминиевая стремянка СИБИН 38801-8, 166 см, 8 ступеней
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Алюминиевая стремянка СИБИН 38801-8, 166 см, 8 ступеней
Алюминиевая стремянка СИБИН 38801-8, 166 см, 8 ступеней - стоимость товара 6460 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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