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Стойка напольная ЦМО 33U 800мм черный СТК-33-9005 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стойка напольная ЦМО 33U 800мм черный СТК-33-9005

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Стойка напольная ЦМО 33U 800мм черный СТК-33-9005 - фото 1
Стойка напольная ЦМО 33U 800мм черный СТК-33-9005 - фото 2
Стойка напольная ЦМО 33U 800мм черный СТК-33-9005 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стойка
Тип устройства
полка
Размещение
напольный
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
180
Высота
33U
  • Стойка напольная ЦМО 33U 800мм черный СТК-33-9005 - фото 1
  • Стойка напольная ЦМО 33U 800мм черный СТК-33-9005 - фото 2
  • Стойка напольная ЦМО 33U 800мм черный СТК-33-9005 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 000 руб. 
Начислим 220 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741296
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Стойка напольная ЦМО 33U 800мм черный СТК-33-9005
11 000 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип товара
Стойка
Тип устройства
полка
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
без двери
Максимальная нагрузка
180
Высота
33U
Высота (мм)
1603
Ширина (мм)
620
Глубина (мм)
600
Полезная глубина (мм)
475
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
1.65х0.15х0.14
Вес, кг.
18

Описание товара Стойка напольная ЦМО 33U 800мм черный СТК-33-9005

Телекоммуникационный шкаф ЦМО выполнен в стильном черном цвете и рассчитан на напольное размещение — устойчивое и надежное решение для серьезных задач. Высота в 33U и полезная глубина 475 мм позволяют удобно размещать крупное коммуникационное оборудование. Открытая стойка без двери обеспечивает мгновенный доступ и отличную вентиляцию, что важно для стабильной работы техники. Ширина 620 мм и глубина 600 мм делают шкаф вместительным, но не громоздким. Прочная конструкция выдерживает нагрузку до 180 кг — подойдёт даже для тяжелых серверов. Лаконичный вариант для тех, кому важны организованность и свобода доступа в серверной.

Отзывы о товаре Стойка напольная ЦМО 33U 800мм черный СТК-33-9005




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип товара
Стойка
Тип устройства
полка
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
без двери
Максимальная нагрузка
180
Высота
33U
Высота (мм)
1603
Ширина (мм)
620
Глубина (мм)
600
Полезная глубина (мм)
475
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Страна производитель
Беларусь
Описание
Телекоммуникационный шкаф ЦМО выполнен в стильном черном цвете и рассчитан на напольное размещение — устойчивое и надежное решение для серьезных задач. Высота в 33U и полезная глубина 475 мм позволяют удобно размещать крупное коммуникационное оборудование. Открытая стойка без двери обеспечивает мгновенный доступ и отличную вентиляцию, что важно для стабильной работы техники. Ширина 620 мм и глубина 600 мм делают шкаф вместительным, но не громоздким. Прочная конструкция выдерживает нагрузку до 180 кг — подойдёт даже для тяжелых серверов. Лаконичный вариант для тех, кому важны организованность и свобода доступа в серверной.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Стойка напольная ЦМО 33U 800мм черный СТК-33-9005 - по цене 11000 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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