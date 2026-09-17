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Шкаф настенный ЦМО 12U 350мм стекло серый ШРН-Э-12.350.1 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шкаф настенный ЦМО 12U 350мм стекло серый ШРН-Э-12.350.1

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Шкаф настенный ЦМО 12U 350мм стекло серый ШРН-Э-12.350.1 - фото 1
Шкаф настенный ЦМО 12U 350мм стекло серый ШРН-Э-12.350.1 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
85
Высота
12U
  • Шкаф настенный ЦМО 12U 350мм стекло серый ШРН-Э-12.350.1 - фото 1
  • Шкаф настенный ЦМО 12U 350мм стекло серый ШРН-Э-12.350.1 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 720 руб. 
Начислим 215 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741219
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Шкаф настенный ЦМО 12U 350мм стекло серый ШРН-Э-12.350.1
10 720 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
85
Высота
12U
Высота (мм)
608
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
350
Полезная глубина (мм)
300
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
73х63х13
Вес, кг.
19.3

Описание товара Шкаф настенный ЦМО 12U 350мм стекло серый ШРН-Э-12.350.1

Шкаф, стойка ЦМО Шкаф коммутационный ШРН-Эконом настенный 15U 600x350мм пер.дв.металл 85кг черный 300мм 18.09кг 180град. 742мм сталь

Отзывы о товаре Шкаф настенный ЦМО 12U 350мм стекло серый ШРН-Э-12.350.1




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
85
Высота
12U
Высота (мм)
608
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
350
Полезная глубина (мм)
300
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Страна производитель
Беларусь
Описание
Шкаф, стойка ЦМО Шкаф коммутационный ШРН-Эконом настенный 15U 600x350мм пер.дв.металл 85кг черный 300мм 18.09кг 180град. 742мм сталь
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Шкаф настенный ЦМО 12U 350мм стекло серый ШРН-Э-12.350.1 - по цене 10720 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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