Шкаф настенный ЦМО 12U 350мм стекло серый ШРН-Э-12.350.1
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
85
Высота
12U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 720 руб.
В наличии
Код товара: 741219
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
10 720 руб.
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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
85
Высота
12U
Высота (мм)
608
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
350
Полезная глубина (мм)
300
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
73х63х13
Вес, кг.
19.3
Описание товара Шкаф настенный ЦМО 12U 350мм стекло серый ШРН-Э-12.350.1
Шкаф, стойка ЦМО Шкаф коммутационный ШРН-Эконом настенный 15U 600x350мм пер.дв.металл 85кг черный 300мм 18.09кг 180град. 742мм сталь
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
85
Высота
12U
Высота (мм)
608
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
350
Полезная глубина (мм)
300
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Страна производитель
Беларусь
Шкаф, стойка ЦМО Шкаф коммутационный ШРН-Эконом настенный 15U 600x350мм пер.дв.металл 85кг черный 300мм 18.09кг 180град. 742мм сталь
Купить Шкаф настенный ЦМО 12U 350мм стекло серый ШРН-Э-12.350.1 - по цене 10720 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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