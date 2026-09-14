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Шкаф настенный ЦМО 6U 500мм стекло серый ШРН-Э-6.500 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шкаф настенный ЦМО 6U 500мм стекло серый ШРН-Э-6.500

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Шкаф телекоммуникационный настенный 6U ЦМО ШРН-Э-6.500 - фото 1
Шкаф телекоммуникационный настенный 6U ЦМО ШРН-Э-6.500 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Особенности
Съемные боковые панели
Максимальная нагрузка
50
Высота
6U
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 6U ЦМО ШРН-Э-6.500 - фото 1
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 6U ЦМО ШРН-Э-6.500 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 910 руб. 
Начислим 218 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736867
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Шкаф настенный ЦМО 6U 500мм стекло серый ШРН-Э-6.500
10 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Особенности
Съемные боковые панели
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
50
Высота
6U
Высота (мм)
345
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
500
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
61х57х16
Вес, кг.
18.1

Описание товара Шкаф настенный ЦМО 6U 500мм стекло серый ШРН-Э-6.500

Настенный телекоммуникационный шкаф ЦМО — это компактное решение для аккуратного хранения оборудования в офисе или серверной. Габариты 345?600?500 мм и высота 6U позволяют разместить необходимые устройства, не занимая много места на стене. Прочная металлическая дверь обеспечивает дополнительную защиту техники, а максимальная нагрузка до 50 кг позволяет установить даже тяжёлое оборудование. Универсальный серый цвет впишется в любой интерьер и подчеркнёт деловой стиль комнаты. Такой шкаф идеально подойдёт для небольших сетевых узлов и систем безопасности.

Отзывы о товаре Шкаф настенный ЦМО 6U 500мм стекло серый ШРН-Э-6.500




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Особенности
Съемные боковые панели
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
50
Высота
6U
Высота (мм)
345
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
500
Развернуть
Страна производитель
Беларусь
Описание
Настенный телекоммуникационный шкаф ЦМО — это компактное решение для аккуратного хранения оборудования в офисе или серверной. Габариты 345?600?500 мм и высота 6U позволяют разместить необходимые устройства, не занимая много места на стене. Прочная металлическая дверь обеспечивает дополнительную защиту техники, а максимальная нагрузка до 50 кг позволяет установить даже тяжёлое оборудование. Универсальный серый цвет впишется в любой интерьер и подчеркнёт деловой стиль комнаты. Такой шкаф идеально подойдёт для небольших сетевых узлов и систем безопасности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Шкаф настенный ЦМО 6U 500мм стекло серый ШРН-Э-6.500 - по цене 10910 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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