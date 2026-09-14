Шкаф настенный ЦМО 6U 500мм стекло серый ШРН-Э-6.500
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Особенности
Съемные боковые панели
Максимальная нагрузка
50
Высота
6U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 910 руб.
В наличии
Код товара: 736867
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
10 910 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Особенности
Съемные боковые панели
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
50
Высота
6U
Высота (мм)
345
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
500
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
61х57х16
Вес, кг.
18.1
Описание товара Шкаф настенный ЦМО 6U 500мм стекло серый ШРН-Э-6.500
Настенный телекоммуникационный шкаф ЦМО — это компактное решение для аккуратного хранения оборудования в офисе или серверной. Габариты 345?600?500 мм и высота 6U позволяют разместить необходимые устройства, не занимая много места на стене. Прочная металлическая дверь обеспечивает дополнительную защиту техники, а максимальная нагрузка до 50 кг позволяет установить даже тяжёлое оборудование. Универсальный серый цвет впишется в любой интерьер и подчеркнёт деловой стиль комнаты. Такой шкаф идеально подойдёт для небольших сетевых узлов и систем безопасности.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Серверные платформы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 10 720 руб.2680 руб. в СплитШкаф настенный ЦМО 9U 350мм стекло черный ШРН-Э-9.350-9005
-
В наличииЦена 10 720 руб.2680 руб. в СплитШкаф настенный ЦМО 12U 350мм стекло серый ШРН-Э-12.350.1
-
В наличииЦена 11 000 руб.2750 руб. в СплитСтойка напольная ЦМО 33U 800мм серый СТК-33
-
В наличииЦена 11 360 руб.2840 руб. в СплитШкаф напольный ЦМО 6U 650мм стекло серый ШРН-Э-6.650.1
-
В наличииЦена 11 360 руб.2840 руб. в СплитШкаф напольный ЦМО 6U 650мм стекло черный ШРН-Э-6.650.1-9005
-
В наличииЦена 11 650 руб.2913 руб. в СплитШкаф настенный ЦМО 6U 350мм перфорация серый ШРН-6.350.1
-
В наличииЦена 11 650 руб.2913 руб. в СплитШкаф настенный ЦМО 6U 350мм перфорация черный ШРН-6.350.1-9005
-
В наличииЦена 12 100 руб.3025 руб. в СплитШкаф напольный ЦМО 6U 650мм стекло черный ШРН-Э-6.650-9005
-
В наличииЦена 12 100 руб.3025 руб. в СплитШкаф настенный ЦМО 12U 350мм стекло черный ШРН-Э-12.350-9005
-
В наличииЦена 12 100 руб.3025 руб. в СплитШкаф напольный ЦМО 6U 650мм стекло серый ШРН-Э-6.650
-
В наличииЦена 12 280 руб.3070 руб. в СплитШкаф настенный ЦМО 9U 500мм стекло черный ШРН-Э-9.500-9005
-
В наличииЦена 12 470 руб.3118 руб. в СплитШкаф настенный ЦМО 12U 500мм стекло серый ШРН-Э-12.500.1
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Особенности
Съемные боковые панели
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
50
Высота
6U
Высота (мм)
345
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
500
Развернуть
Страна производитель
Беларусь
Настенный телекоммуникационный шкаф ЦМО — это компактное решение для аккуратного хранения оборудования в офисе или серверной. Габариты 345?600?500 мм и высота 6U позволяют разместить необходимые устройства, не занимая много места на стене. Прочная металлическая дверь обеспечивает дополнительную защиту техники, а максимальная нагрузка до 50 кг позволяет установить даже тяжёлое оборудование. Универсальный серый цвет впишется в любой интерьер и подчеркнёт деловой стиль комнаты. Такой шкаф идеально подойдёт для небольших сетевых узлов и систем безопасности.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Серверные платформы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Серверные платформы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Купить Шкаф настенный ЦМО 6U 500мм стекло серый ШРН-Э-6.500 - по цене 10910 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Шкаф настенный ЦМО 6U 500мм стекло серый ШРН-Э-6.500