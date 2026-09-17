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Шкаф настенный ЦМО 6U 350мм перфорация черный ШРН-6.350.1-9005 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шкаф настенный ЦМО 6U 350мм перфорация черный ШРН-6.350.1-9005

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Шкаф настенный ЦМО 6U 350мм перфорация черный ШРН-6.350.1-9005
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
200
Высота
9U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 650 руб. 
Начислим 201 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741205
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Шкаф настенный ЦМО 6U 350мм перфорация черный ШРН-6.350.1-9005
11 650 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
200
Высота
9U
Высота (мм)
0
Ширина (мм)
385
Глубина (мм)
0
Полезная глубина (мм)
300
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
62х40х38
Вес, кг.
13.5

Описание товара Шкаф настенный ЦМО 6U 350мм перфорация черный ШРН-6.350.1-9005

Этот шкаф создан для размещения активного (коммутаторы, роутеры, небольшие серверы) и пассивного (патч-панели, кроссы, кабельные органайзеры) телекоммуникационного оборудования. Он хорошо подойдёт для небольших узлов связи, офисов, домашних сетей или систем видеонаблюдения, где важно компактное настенное решение

Отзывы о товаре Шкаф настенный ЦМО 6U 350мм перфорация черный ШРН-6.350.1-9005




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
200
Высота
9U
Высота (мм)
0
Ширина (мм)
385
Глубина (мм)
0
Полезная глубина (мм)
300
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Страна производитель
Беларусь
Описание
Этот шкаф создан для размещения активного (коммутаторы, роутеры, небольшие серверы) и пассивного (патч-панели, кроссы, кабельные органайзеры) телекоммуникационного оборудования. Он хорошо подойдёт для небольших узлов связи, офисов, домашних сетей или систем видеонаблюдения, где важно компактное настенное решение
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шкаф настенный ЦМО 6U 350мм перфорация черный ШРН-6.350.1-9005 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 11650 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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