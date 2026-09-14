Top.Mail.Ru
Шкаф настенный ЦМО 9U 350мм стекло черный ШРН-Э-9.350-9005 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Шкаф настенный ЦМО 9U 350мм стекло черный ШРН-Э-9.350-9005

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Шкаф телекоммуникационный настенный 9U ЦМО ШРН-Э-9.350-9005 - фото 1
Шкаф телекоммуникационный настенный 9U ЦМО ШРН-Э-9.350-9005 - фото 2
Шкаф телекоммуникационный настенный 9U ЦМО ШРН-Э-9.350-9005 - фото 3
Шкаф телекоммуникационный настенный 9U ЦМО ШРН-Э-9.350-9005 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
85
Высота
9U
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 9U ЦМО ШРН-Э-9.350-9005 - фото 1
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 9U ЦМО ШРН-Э-9.350-9005 - фото 2
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 9U ЦМО ШРН-Э-9.350-9005 - фото 3
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 9U ЦМО ШРН-Э-9.350-9005 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 720 руб. 
Начислим 215 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736874
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Шкаф настенный ЦМО 9U 350мм стекло черный ШРН-Э-9.350-9005
10 720 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
85
Высота
9U
Высота (мм)
476
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
350
Полезная глубина (мм)
300
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
66х43х16
Вес, кг.
15.4

Описание товара Шкаф настенный ЦМО 9U 350мм стекло черный ШРН-Э-9.350-9005

Настенный разборный шкаф 19" серии ШРН-Э предназначен для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования. Настенный шкаф 19" ШРН-Э удобен для организации сетей в зданиях, где возможно затруднение в доставке и хранении неразборных шкафов. Настенный шкаф 19" ШРН-Э поставляется в компактной плоской упаковке, что позволяет минимизировать затраты на транспортировку и хранение.

Отзывы о товаре Шкаф настенный ЦМО 9U 350мм стекло черный ШРН-Э-9.350-9005




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
85
Высота
9U
Высота (мм)
476
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
350
Полезная глубина (мм)
300
Развернуть
Страна производитель
Беларусь
Описание
Настенный разборный шкаф 19" серии ШРН-Э предназначен для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования. Настенный шкаф 19" ШРН-Э удобен для организации сетей в зданиях, где возможно затруднение в доставке и хранении неразборных шкафов. Настенный шкаф 19" ШРН-Э поставляется в компактной плоской упаковке, что позволяет минимизировать затраты на транспортировку и хранение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Шкаф настенный ЦМО 9U 350мм стекло черный ШРН-Э-9.350-9005 - по цене 10720 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...