Top.Mail.Ru
Стойка напольная ЦМО 33U 800мм серый СТК-33 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Стойка напольная ЦМО 33U 800мм серый СТК-33

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Стойка напольная ЦМО 33U 800мм серый СТК-33
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стойка
Тип устройства
полка
Размещение
напольный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
180
Высота
33U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 000 руб. 
Начислим 220 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741295
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Стойка напольная ЦМО 33U 800мм серый СТК-33
11 000 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип товара
Стойка
Тип устройства
полка
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
180
Высота
33U
Высота (мм)
1603
Ширина (мм)
620
Глубина (мм)
600
Полезная глубина (мм)
475
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
1.65х0.15х0.15
Вес, кг.
18.6

Описание товара Стойка напольная ЦМО 33U 800мм серый СТК-33

Телекоммуникационный шкаф ЦМО — это солидное и удобное решение для организации оборудования в серверной или офисе. Высота 33U и широкие габариты (1603?620?600 мм) позволят разместить множество устройств, а полезная глубина 475 мм делает шкаф универсальным для разных задач. Прочная металлическая дверь обеспечит надёжную защиту содержимого, а максимальная нагрузка в 180 кг говорит о высоком запасе прочности. Напольное размещение подойдёт для тех, кто ценит устойчивость и простое обслуживание. Классический серый цвет легко впишется в любой интерьер.

Отзывы о товаре Стойка напольная ЦМО 33U 800мм серый СТК-33




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип товара
Стойка
Тип устройства
полка
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
180
Высота
33U
Высота (мм)
1603
Ширина (мм)
620
Глубина (мм)
600
Полезная глубина (мм)
475
Развернуть
Страна производитель
Беларусь
Описание
Телекоммуникационный шкаф ЦМО — это солидное и удобное решение для организации оборудования в серверной или офисе. Высота 33U и широкие габариты (1603?620?600 мм) позволят разместить множество устройств, а полезная глубина 475 мм делает шкаф универсальным для разных задач. Прочная металлическая дверь обеспечит надёжную защиту содержимого, а максимальная нагрузка в 180 кг говорит о высоком запасе прочности. Напольное размещение подойдёт для тех, кто ценит устойчивость и простое обслуживание. Классический серый цвет легко впишется в любой интерьер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Стойка напольная ЦМО 33U 800мм серый СТК-33 - по цене 11000 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...