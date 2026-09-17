Описание товара Шкаф настенный ЦМО 9U 350мм стекло серый ШРН-Э-9.350

Шкаф ЦМО ШРН-Э-9.350 – это надежное и стильное решение для организации сетевого и серверного оборудования в офисах, дата-центрах, телекоммуникационных узлах и других профессиональных средах. Благодаря продуманной конструкции и высокому качеству материалов он обеспечивает удобство монтажа, защиту оборудования от внешних воздействий и эстетичный внешний вид. Шкаф выполнен в современном дизайне с белым корпусом, который гармонично впишется в любое рабочее пространство. Передняя дверца изготовлена из прочного стекла, что позволяет визуально контролировать состояние оборудования без необходимости открывать шкаф. Это особенно удобно для системных администраторов и технических специалистов, которым важно оперативно отслеживать работу устройств. Дверца оснащена надежным замком, обеспечивающим защиту от несанкционированного доступа, что делает шкаф идеальным выбором для размещения критически важного оборудования. Конструкция шкафа рассчитана на настенный монтаж, что позволяет экономить полезное пространство в помещении. Высота шкафа составляет 9U (1U = 44,45 мм), что дает достаточно места для размещения стандартного серверного и сетевого оборудования, включая коммутаторы, маршрутизаторы, патч-панели и блоки питания. Ширина шкафа – 600 мм, а глубина – 350 мм, при этом полезная глубина монтажного пространства составляет 300 мм, что обеспечивает удобство прокладки кабелей и вентиляции. Внутри шкафа установлен монтажный профиль стандарта 19?, который является общепринятым в индустрии и позволяет легко закреплять оборудование с помощью винтов или крепежных элементов. Максимальная нагрузка шкафа – 85 кг, что гарантирует устойчивость даже при размещении тяжелых устройств. Прочная металлическая конструкция обеспечивает долговечность и устойчивость к механическим воздействиям. Шкаф ЦМО ШРН-Э-9.350 – это не только функциональность, но и эргономика. Его компактные размеры и продуманная конструкция позволяют эффективно использовать пространство, а стеклянная дверца добавляет современный акцент в интерьер. Благодаря качественным материалам и надежной сборке шкаф прослужит долгие годы, обеспечивая защиту и удобство эксплуатации вашего оборудования. Этот шкаф идеально подходит для организаций, которые ценят надежность, безопасность и эстетику. Он станет отличным выбором для офисов, серверных комнат, учебных заведений и коммерческих объектов, где важно обеспечить порядок и защиту сетевой инфраструктуры. С ним вы получите не только удобство монтажа, но и уверенность в том, что ваше оборудование находится в безопасности.