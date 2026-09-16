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Шкаф настенный ЦМО 6U 350мм перфорация серый ШРН-6.350.1 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шкаф настенный ЦМО 6U 350мм перфорация серый ШРН-6.350.1

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Шкаф телекоммуникационный настенный 6U ЦМО ШРН-6.350.1 - фото 2
Шкаф телекоммуникационный настенный 6U ЦМО ШРН-6.350.1 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
85
Высота
6U
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 6U ЦМО ШРН-6.350.1 - фото 1
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 6U ЦМО ШРН-6.350.1 - фото 2
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 6U ЦМО ШРН-6.350.1 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 650 руб. 
Начислим 201 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736829
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Шкаф настенный ЦМО 6U 350мм перфорация серый ШРН-6.350.1
11 650 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
85
Высота
6U
Высота (мм)
342
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
350
Полезная глубина (мм)
300
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
62х39х17
Вес, кг.
11.7

Описание товара Шкаф настенный ЦМО 6U 350мм перфорация серый ШРН-6.350.1

ЦМО ШРН-Э-6.350.1 - шкаф телекоммуникационный настенный, откидной 6U (600х350), дверь - металл. Настенный разборный шкаф 19" серии ШРН-Э предназначен для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования. Настенный шкаф 19" ШРН-Э удобен для организации сетей в зданиях, где возможно затруднение в доставке и хранении неразборных шкафов. Настенный шкаф 19" ШРН-Э поставляется в компактной плоской упаковке, что позволяет минимизировать затраты на транспортировку и хранение. Настенный шкаф 19" ШРН-Э имеет полностью разборную конструкцию и состоит из пяти основных частей: крыша, дно, две боковые стенки, дверь. Настенный шкаф 19" ШРН-Э легок в сборке. За счет элементов крепления каркас шкафа имеет повышенную жесткость. Возможна комплектация металлической дверью и дверью с тонированным стеклом. Возможна установка двери как с правой, так и с левой стороны. Дверь фиксируется точечным замком. Предусмотрены два кабельных ввода в верхней и нижней частях шкафа, размер – 95х40мм. Перфорация обеспечивает хорошую вентиляцию установленного оборудования. В основание или крышу шкафа возможна установка вентиляторного модуля МВ-400-2. Для установки модуля демонтируется заглушка, и модуль фиксируется шестью винтами. Вертикальные направляющие регулируются по глубине. Система заземления входит в стандартную комплектацию. Возможна установка задней стенки.

Отзывы о товаре Шкаф настенный ЦМО 6U 350мм перфорация серый ШРН-6.350.1




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
85
Высота
6U
Высота (мм)
342
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
350
Полезная глубина (мм)
300
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Страна производитель
Беларусь
Описание
ЦМО ШРН-Э-6.350.1 - шкаф телекоммуникационный настенный, откидной 6U (600х350), дверь - металл. Настенный разборный шкаф 19" серии ШРН-Э предназначен для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования. Настенный шкаф 19" ШРН-Э удобен для организации сетей в зданиях, где возможно затруднение в доставке и хранении неразборных шкафов. Настенный шкаф 19" ШРН-Э поставляется в компактной плоской упаковке, что позволяет минимизировать затраты на транспортировку и хранение. Настенный шкаф 19" ШРН-Э имеет полностью разборную конструкцию и состоит из пяти основных частей: крыша, дно, две боковые стенки, дверь. Настенный шкаф 19" ШРН-Э легок в сборке. За счет элементов крепления каркас шкафа имеет повышенную жесткость. Возможна комплектация металлической дверью и дверью с тонированным стеклом. Возможна установка двери как с правой, так и с левой стороны. Дверь фиксируется точечным замком. Предусмотрены два кабельных ввода в верхней и нижней частях шкафа, размер – 95х40мм. Перфорация обеспечивает хорошую вентиляцию установленного оборудования. В основание или крышу шкафа возможна установка вентиляторного модуля МВ-400-2. Для установки модуля демонтируется заглушка, и модуль фиксируется шестью винтами. Вертикальные направляющие регулируются по глубине. Система заземления входит в стандартную комплектацию. Возможна установка задней стенки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шкаф настенный ЦМО 6U 350мм перфорация серый ШРН-6.350.1 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 11650 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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