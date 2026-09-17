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Шкаф напольный ЦМО 9U 650мм стекло серый ШРН-М-9.650.1 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шкаф напольный ЦМО 9U 650мм стекло серый ШРН-М-9.650.1

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Шкаф напольный ЦМО 9U 650мм стекло серый ШРН-М-9.650.1 - фото 1
Шкаф напольный ЦМО 9U 650мм стекло серый ШРН-М-9.650.1 - фото 2
Шкаф напольный ЦМО 9U 650мм стекло серый ШРН-М-9.650.1 - фото 3
Шкаф напольный ЦМО 9U 650мм стекло серый ШРН-М-9.650.1 - фото 4
Шкаф напольный ЦМО 9U 650мм стекло серый ШРН-М-9.650.1 - фото 5
Шкаф напольный ЦМО 9U 650мм стекло серый ШРН-М-9.650.1 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
50
Высота
9U
  • Шкаф напольный ЦМО 9U 650мм стекло серый ШРН-М-9.650.1 - фото 1
  • Шкаф напольный ЦМО 9U 650мм стекло серый ШРН-М-9.650.1 - фото 2
  • Шкаф напольный ЦМО 9U 650мм стекло серый ШРН-М-9.650.1 - фото 3
  • Шкаф напольный ЦМО 9U 650мм стекло серый ШРН-М-9.650.1 - фото 4
  • Шкаф напольный ЦМО 9U 650мм стекло серый ШРН-М-9.650.1 - фото 5
  • Шкаф напольный ЦМО 9U 650мм стекло серый ШРН-М-9.650.1 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 720 руб. 
Начислим 244 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741218
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Шкаф напольный ЦМО 9U 650мм стекло серый ШРН-М-9.650.1
12 720 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
50
Высота
9U
Высота (мм)
480
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
650
Полезная глубина (мм)
581
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
68х66х23
Вес, кг.
22

Описание товара Шкаф напольный ЦМО 9U 650мм стекло серый ШРН-М-9.650.1

ЦМО ШРН-М-9.650.1 Телекоммуникационный шкаф сборно-разборной конструкции выполнен в типоразмере 19", климатическом исполнении О4.2 по ГОСТ 15150 (+1 °C… +45 °C; соответствует IP20). Отвечает требованиям ГОСТ 28601-90 (МЭК 297). Изготовлен из стали толщиной до 2 мм. Состоит из каркаса, крыши и основания, двух съемных боковых стенок с точечными замками, цельнометаллической двери универсальной навески. Укомплектован парой монтажных профилей с юнитовой маркировкой. Шкаф предназначен для установки в местах, где невозможен или нецелесообразен монтаж цельносварного шкафа. Боковые стенки и дверь обеспечивают 3-сторонний доступ к оборудованию. По причине навесного монтажа задняя стенка не предусмотрена, но ее можно купить отдельно (есть возможность установки). В основании и крыше предусмотрено по кабельному вводу 94?40 мм — с заглушками. Листовые детали окрашены порошковой краской светло-серого (RAL 7035) цвета, направляющие оцинкованы. Шкаф поставляется разобранным — в плоской упаковке, удобной для транспортировки. Размер — 600?650?480 мм, вес — 22.01 кг.

Отзывы о товаре Шкаф напольный ЦМО 9U 650мм стекло серый ШРН-М-9.650.1




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
50
Высота
9U
Высота (мм)
480
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
650
Полезная глубина (мм)
581
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
ЦМО ШРН-М-9.650.1 Телекоммуникационный шкаф сборно-разборной конструкции выполнен в типоразмере 19", климатическом исполнении О4.2 по ГОСТ 15150 (+1 °C… +45 °C; соответствует IP20). Отвечает требованиям ГОСТ 28601-90 (МЭК 297). Изготовлен из стали толщиной до 2 мм. Состоит из каркаса, крыши и основания, двух съемных боковых стенок с точечными замками, цельнометаллической двери универсальной навески. Укомплектован парой монтажных профилей с юнитовой маркировкой. Шкаф предназначен для установки в местах, где невозможен или нецелесообразен монтаж цельносварного шкафа. Боковые стенки и дверь обеспечивают 3-сторонний доступ к оборудованию. По причине навесного монтажа задняя стенка не предусмотрена, но ее можно купить отдельно (есть возможность установки). В основании и крыше предусмотрено по кабельному вводу 94?40 мм — с заглушками. Листовые детали окрашены порошковой краской светло-серого (RAL 7035) цвета, направляющие оцинкованы. Шкаф поставляется разобранным — в плоской упаковке, удобной для транспортировки. Размер — 600?650?480 мм, вес — 22.01 кг.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Шкаф напольный ЦМО 9U 650мм стекло серый ШРН-М-9.650.1 - по цене 12720 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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