Коммутатор Osnovo OSN-14994
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка PoE
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
900 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 741250
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор ,адаптер питания
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
2000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х22х8
Вес, г.
300
Описание товара Коммутатор Osnovo OSN-14994
Коммутатор OSNOVO — практичное решение для организации сети без сложной настройки. Настольный форм-фактор позволяет удобно разместить устройство на рабочем месте, а 8 портов RJ45 подходят для подключения нескольких сетевых устройств. Неуправляемый тип делает коммутатор простым в использовании: достаточно подключить кабели, чтобы объединить оборудование в сеть. Базовая скорость передачи данных до 10/100/1000 Мбит/сек обеспечивает гибкую работу с различными сетевыми соединениями. Уровень L2 и таблица MAC-адресов на 2000 записей дополняют возможности устройства для стабильной передачи данных в локальной сети.
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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Бренд
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор ,адаптер питания
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
2000
Страна производитель
Китай
Коммутатор OSNOVO — практичное решение для организации сети без сложной настройки. Настольный форм-фактор позволяет удобно разместить устройство на рабочем месте, а 8 портов RJ45 подходят для подключения нескольких сетевых устройств. Неуправляемый тип делает коммутатор простым в использовании: достаточно подключить кабели, чтобы объединить оборудование в сеть. Базовая скорость передачи данных до 10/100/1000 Мбит/сек обеспечивает гибкую работу с различными сетевыми соединениями. Уровень L2 и таблица MAC-адресов на 2000 записей дополняют возможности устройства для стабильной передачи данных в локальной сети.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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