Память оперативная Foxline DIMM 32GB 4800 DDR5 CL 40
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Характеристики
Описание товара Память оперативная Foxline DIMM 32GB 4800 DDR5 CL 40
Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти DDR5 объемом 32 ГБ станет надежной основой для новой сборки производительного домашнего или офисного компьютера. Он идеально подойдет для пользователей, которым важна стабильная работа в режиме многозадачности с большим количеством приложений, вкладок браузера и для работы с объемными документами или базами данных. Для современных игр и профессионального монтажа видео это решение обеспечит достаточный объем, но его стандартная частота 4800 МГц является базовой для DDR5, поэтому энтузиастам, ищущим максимальный FPS или скорость рендеринга, стоит присмотреться к более быстрым комплектам.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль использует современное поколение оперативной памяти DDR5, которое пришло на смену DDR4 и предлагает более высокую пропускную способность и эффективность энергопотребления. Это платформа для новых систем, так как слоты DDR5 и DDR4 физически несовместимы. Форм-фактор DIMM четко указывает, что данная планка предназначена для настольных персональных компьютеров и не подойдет для ноутбуков или компактных систем, где используются модули SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме дает 32 ГБ оперативной памяти. Этого объема с избытком хватит для подавляющего большинства современных задач, включая комфортный гейминг и работу в требовательных программах. Частота 4800 МГц является стандартной (JEDEC) для памяти DDR5 и обеспечивает заметный прирост пропускной способности по сравнению с типичными скоростями DDR4, что положительно скажется на общей отзывчивости системы и скорости загрузки уровней в играх.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти обозначены как CL40, что является типичным значением латентности для DDR5 на частоте 4800 МГц. В связке с частотой эти параметры определяют итоговую скорость доступа к данным. Для работы на заявленной скорости 4800 МГц модуль, скорее всего, поддерживает профиль Intel XMP 3.0, который позволяет автоматически применить нужные настройки в BIOS материнской платы, избавляя пользователя от ручной конфигурации. Рабочее напряжение у DDR5, как правило, ниже, чем у предыдущего поколения, что способствует энергоэффективности.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с современными платформами, поддерживающими стандарт DDR5: это процессоры Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) и новее, а также AMD Ryzen 7000 серии (AM5) и новее. Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR5, а не под DDR4. Также стоит проверить список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя материнской платы, чтобы гарантировать стабильную работу на заявленной частоте, особенно при использовании всех четырех слотов.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули памяти Foxline, судя по описанию, выполнены в классическом дизайне, вероятно, с алюминиевыми радиаторами, которые помогают эффективно рассеивать тепло даже при продолжительной нагрузке. Это важно для поддержания стабильности работы. Высота планок, как правило, невелика, что исключает потенциальные конфликты с массивными процессорными кулерами башенного типа. Подсветка RGB, судя по названию и позиционированию, в данной модели отсутствует, что делает её практичным выбором для лаконичных и неигровых сборок.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в виде комплекта из двух модулей, что позволяет сразу задействовать двухканальный режим работы, удваивающий эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным. Для активации этого режима планки необходимо установить в слоты материнской платы, указанные в руководстве пользователя (обычно это слоты одного цвета, разделенные одним пустым). Если в будущем вы захотите расширить объем до 64 ГБ, рекомендуется приобрести идентичный комплект, однако смешивание даже одинаковых наборов не гарантирует абсолютной стабильности в четырехслотовой конфигурации.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой критически важно подтвердить совместимость: материнская плата и процессор должны поддерживать именно DDR5. На старых платформах эти модули установить физически невозможно. Учитывайте, что частота 4800 МГц является отличным надежным базовым уровнем для DDR5, но не максимумом для этого стандарта. Если ваша цель - сборка высокопроизводительной игровой системы или рабочей станции, возможно, есть смысл рассмотреть комплекты с более высокой частотой и оптимизированными таймингами, но и их стоимость будет выше. Данный набор от Foxline - это сбалансированное и разумное предложение для создания современного ПК без лишних изысков.
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти DDR5 объемом 32 ГБ станет надежной основой для новой сборки производительного домашнего или офисного компьютера. Он идеально подойдет для пользователей, которым важна стабильная работа в режиме многозадачности с большим количеством приложений, вкладок браузера и для работы с объемными документами или базами данных. Для современных игр и профессионального монтажа видео это решение обеспечит достаточный объем, но его стандартная частота 4800 МГц является базовой для DDR5, поэтому энтузиастам, ищущим максимальный FPS или скорость рендеринга, стоит присмотреться к более быстрым комплектам.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль использует современное поколение оперативной памяти DDR5, которое пришло на смену DDR4 и предлагает более высокую пропускную способность и эффективность энергопотребления. Это платформа для новых систем, так как слоты DDR5 и DDR4 физически несовместимы. Форм-фактор DIMM четко указывает, что данная планка предназначена для настольных персональных компьютеров и не подойдет для ноутбуков или компактных систем, где используются модули SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме дает 32 ГБ оперативной памяти. Этого объема с избытком хватит для подавляющего большинства современных задач, включая комфортный гейминг и работу в требовательных программах. Частота 4800 МГц является стандартной (JEDEC) для памяти DDR5 и обеспечивает заметный прирост пропускной способности по сравнению с типичными скоростями DDR4, что положительно скажется на общей отзывчивости системы и скорости загрузки уровней в играх.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти обозначены как CL40, что является типичным значением латентности для DDR5 на частоте 4800 МГц. В связке с частотой эти параметры определяют итоговую скорость доступа к данным. Для работы на заявленной скорости 4800 МГц модуль, скорее всего, поддерживает профиль Intel XMP 3.0, который позволяет автоматически применить нужные настройки в BIOS материнской платы, избавляя пользователя от ручной конфигурации. Рабочее напряжение у DDR5, как правило, ниже, чем у предыдущего поколения, что способствует энергоэффективности.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с современными платформами, поддерживающими стандарт DDR5: это процессоры Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) и новее, а также AMD Ryzen 7000 серии (AM5) и новее. Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR5, а не под DDR4. Также стоит проверить список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя материнской платы, чтобы гарантировать стабильную работу на заявленной частоте, особенно при использовании всех четырех слотов.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули памяти Foxline, судя по описанию, выполнены в классическом дизайне, вероятно, с алюминиевыми радиаторами, которые помогают эффективно рассеивать тепло даже при продолжительной нагрузке. Это важно для поддержания стабильности работы. Высота планок, как правило, невелика, что исключает потенциальные конфликты с массивными процессорными кулерами башенного типа. Подсветка RGB, судя по названию и позиционированию, в данной модели отсутствует, что делает её практичным выбором для лаконичных и неигровых сборок.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в виде комплекта из двух модулей, что позволяет сразу задействовать двухканальный режим работы, удваивающий эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным. Для активации этого режима планки необходимо установить в слоты материнской платы, указанные в руководстве пользователя (обычно это слоты одного цвета, разделенные одним пустым). Если в будущем вы захотите расширить объем до 64 ГБ, рекомендуется приобрести идентичный комплект, однако смешивание даже одинаковых наборов не гарантирует абсолютной стабильности в четырехслотовой конфигурации.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой критически важно подтвердить совместимость: материнская плата и процессор должны поддерживать именно DDR5. На старых платформах эти модули установить физически невозможно. Учитывайте, что частота 4800 МГц является отличным надежным базовым уровнем для DDR5, но не максимумом для этого стандарта. Если ваша цель - сборка высокопроизводительной игровой системы или рабочей станции, возможно, есть смысл рассмотреть комплекты с более высокой частотой и оптимизированными таймингами, но и их стоимость будет выше. Данный набор от Foxline - это сбалансированное и разумное предложение для создания современного ПК без лишних изысков.
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