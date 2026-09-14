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Видеокарта PCIE16 RTX5080 16GB GV-N5080AERO OC-16GD GIGABYTE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта PCIE16 RTX5080 16GB GV-N5080AERO OC-16GD GIGABYTE

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Видеокарта PCIE16 RTX5080 16GB GV-N5080AERO OC-16GD GIGABYTE - фото 1
Видеокарта PCIE16 RTX5080 16GB GV-N5080AERO OC-16GD GIGABYTE - фото 2
Видеокарта PCIE16 RTX5080 16GB GV-N5080AERO OC-16GD GIGABYTE - фото 3
Видеокарта PCIE16 RTX5080 16GB GV-N5080AERO OC-16GD GIGABYTE - фото 4
Видеокарта PCIE16 RTX5080 16GB GV-N5080AERO OC-16GD GIGABYTE - фото 5
Видеокарта PCIE16 RTX5080 16GB GV-N5080AERO OC-16GD GIGABYTE - фото 6
Видеокарта PCIE16 RTX5080 16GB GV-N5080AERO OC-16GD GIGABYTE - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Графический процессор
GeForce RTX 5080
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2730
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта PCIE16 RTX5080 16GB GV-N5080AERO OC-16GD GIGABYTE - фото 1
  • Видеокарта PCIE16 RTX5080 16GB GV-N5080AERO OC-16GD GIGABYTE - фото 2
  • Видеокарта PCIE16 RTX5080 16GB GV-N5080AERO OC-16GD GIGABYTE - фото 3
  • Видеокарта PCIE16 RTX5080 16GB GV-N5080AERO OC-16GD GIGABYTE - фото 4
  • Видеокарта PCIE16 RTX5080 16GB GV-N5080AERO OC-16GD GIGABYTE - фото 5
  • Видеокарта PCIE16 RTX5080 16GB GV-N5080AERO OC-16GD GIGABYTE - фото 6
  • Видеокарта PCIE16 RTX5080 16GB GV-N5080AERO OC-16GD GIGABYTE - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
150 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739002
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5080
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2730
Частота видеопамяти
30000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
4
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
304
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х24х10
Вес, кг.
2

Описание товара Видеокарта PCIE16 RTX5080 16GB GV-N5080AERO OC-16GD GIGABYTE

Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 5080 AERO OC SFF выделяется оформлением в элегантном серебристом цвете и мощными техническими характеристиками. Благодаря архитектуре NVIDIA Blackwell и скоростной памяти стандарта GDDR7 объемом 16 ГБ достигается высокая производительность в играх с требовательными графическими настройками. Тактовая частота процессора составляет в пределах 2730 МГц в режиме вычислительного разгона.

Отзывы о товаре Видеокарта PCIE16 RTX5080 16GB GV-N5080AERO OC-16GD GIGABYTE




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5080
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2730
Частота видеопамяти
30000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
4
Развернуть
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
304
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 5080 AERO OC SFF выделяется оформлением в элегантном серебристом цвете и мощными техническими характеристиками. Благодаря архитектуре NVIDIA Blackwell и скоростной памяти стандарта GDDR7 объемом 16 ГБ достигается высокая производительность в играх с требовательными графическими настройками. Тактовая частота процессора составляет в пределах 2730 МГц в режиме вычислительного разгона.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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